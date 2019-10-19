موجز أخبار الأهلي والزمالك: اتحاد الكرة يفاضل بين حلين لإنهاء أزمة مباراة القمة.. وكهربا يترقب الفرمان السويسري

ما زالت أصداء قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري المصري مستمرة مع ترقب لموقف لقاء الأهلي والجونة في الجولة الخامسة للدوري بعد أن أعلن مسؤولو القلعة الحمراء عبر بيان رسمي رفض خوض أي لقاء بالدوري لحين خوض لقاء القمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم السبت.

الزمالك يهزم المقاولون ويتصدر الدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة للدوري المصري بعدما أحرز محمد سالم للمقاولون وسجل للزمالك فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو.

وتصدر الزمالك جدول الدوري مع مدربه الصربي ميتشو برصيد 10 نقاط بينما تجمد رصيد المقاولون برصيد 7 نقاط مع مديره الفني عماد النحاس.

وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومواطنه سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب أيضًا كما شهدت اشتباكات بعد نهايتها بين لاعبي الفريقين.

وحرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على حضور اللقاء لمتابعة لقاء الفريقين وتقييم اللاعبين قبل معسكر شهر نوفمبر المقبل.

اتحاد الكرة يفاضل بين حلين لأزمة القمة

يفاضل مسؤولو اتحاد الكرة بين حلين لإنهاء أزمة لقاء القمة المؤجل بين الأهلي والزمالك.

ويميل مسؤولو الجبلاية لإقامة لقاء القمة يوم 28 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب ولكن حال تأهل الزمالك لدوري أبطال أفريقيا على حساب جينيراسيون السنغالي مع تأجيل لقاء الزمالك وإنبي بالجولة السادسة مع إقناع الأهلي بخوض لقاء الجونة بشكل طبيعي.

ويبدو هناك اتجاه آخر لتأجيل لقاء الأهلي والجونة بالجولة الخامسة تفاديًا للصدام مع القلعة الحمراء وترتيب مباريات الأهلي بعد فترة التوقف وأولها لقاء القمة ضد الزمالك.

ورحب مسؤولو الأهلي والجونة بتأجيل لقاء الفريقين في الدوري حال موافقة اتحاد الكرة.

كهربا يترقب الفرمان السويسري

يترقب محمود عبدالمنعم ”كهربا“، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، القرار النهائي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري لحسم انتقاله في شهر يناير المقبل بعدما رفض فايلر فكرة ضم اللاعب لتحفظه عل سلوكه بعد استشارة أكثر من مدرب عمل معه في سويسرا وأيضًا السويسري كريستيان جروس في الزمالك.

وغادر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشفى الملكي بالإسكندرية بعد خضوعه لعملية حقن لجذور الأعصاب في فقرات الرقبة والظهر مع توصية طبية بالراحة التامة لمدة 3 أسابيع قبل حسم إجرائه جراحة للمرة الرابعة في منطقة الرقبة.

وواصل الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة ولحين حسم مصير لقاء الجونة في الجولة الخامسة.

المصري يدعم جلال.. والإسماعيلي يفقد دونجا

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانًا رسميًا أعلن خلاله دعم إيهاب جلال المدير الفني للفريق ورفضه الحملات الممنهجة ضده على حد وصف البيان بعد الخسارة أمام المقاصة في الدوري.

وأعلن النادي الإسماعيلي حصوله على موافقة أمنية بحضور 5 آلاف مشجع في لقاء الجزيرة الإماراتي في دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتأكد غياب اللاعب محمود عبدالعاطي دونجا عن لقاء الجزيرة للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

مجموعة متوازنة لمصر في أمم أفريقيا لليد

أجريت، اليوم السبت، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تقام في تونس خلال شهر يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وجاءت مصر في مجموعة متوازنة تضم كلًا من كينيا وغينا والكونغو الديمقراطية.