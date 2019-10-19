نادي الزمالك يسقط المقاولون العرب ويتصدر ترتيب الدوري المصري

اقتنص نادي الزمالك فوزا ثمينا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب السلام الدولي.

وكان الزمالك قد واجه المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول الترتيب بشكل مؤقت كونه لعب مباراة أكثر من الأهلي، وبقى المقاولون العرب برصيد 7 نقاط في المركز الرابع.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن تقديم مباراة الزمالك والمقاولون من الأسبوع الخامس لتقام بدلاً من لقاء القمة بين الأهلي والأبيض الذي تم تأجيله لدواعي أمنية.

استطاع محمد سالم أنا يسجل هدف التقدم لصالح المقاولون في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعدما حصل على تمريرة من عبدالله ياسين الذي ضرب خط دفاع الزمالك بالكامل ومنح الكرة لمزميله أمام المرمى.

وتعادل فرجاني ساسي لصالح الزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد ركنية لعبها أحمد السيد ”زيزو“ من الجانب الأيسر على رأس اللاعب التونسي الذي وجهها بشكل رائع تجاه القائم الأيمن.

وأحرز أحمد السيد ”زيزو“ الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 34 بعدما صوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت مباشرة إلى الزاوية العاليا بجانب القائم الأيمن لمحمود أبو السعود الذي لمسها بأطراف الأصابع في طريقها نحو الشباك.

كما تلقى الفريق الأبيض ضربة قوية، بحصول التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق على إنذارين ليتعرض للطرد، في الدقيقة 84 من مباراة المقاولون العرب.

وتأكد غياب ساسي عن المباراة المقبلة للزمالك في جدول الدوري، والمقررة أمام إنبي يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في الجولة السادسة للدوري.

وقد يغيب ساسي عن مباراة الأهلي، حال إعلان اتحاد الكرة إقامة لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة، يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ أكدت مصادر باتحاد الكرة أن هذا الاقتراح تحت الدراسة.

وتأجلت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري لأسباب أمنية.. وتم استبدالها بلقاء الزمالك ضد المقاولون في الجولة الخامسة، اليوم السبت.