تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.. والزمالك يقرر مواجهة المقاولون في الدوري المصري (فيديو)

نُقل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، على مدى 3 أيام.

وكشف الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، والطبيب الخاص للخطيب، آخر التطورات الصحية لرئيس النادي الأهلي، وقال إنه تعرض في الفترات الأخيرة لمشاكل في العمود الفقري وأجري له 3 عمليات انزلاق غضروفي خلال 7 سنوات، وهذا سبب إجهادًا شديدًا على الفقرات القطنية.

وأضاف طبيب الخطيب، في مداخلة لقناة الأهلي، أن آخر عملية أجريت له في ألمانيا شعر بآلام شديدة، وبعد إجراء صور الأشعة تبين وجود انزلاق غضروفي جديد، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حذره وطالبه مرارًا وتكرارًا بالراحة التامة؛ حتى لا يلجأ للتدخل الجراحي، وتركيب دعامات ومسامير في الفقرات.

وأوضح أن الخطيب يعاني من آلام حادة في الظهر ويتحامل على نفسه بشكل غير طبيعي، ورده دائمًا على الراحة: ”مقدرش أسيب النادي اليومين دول“.

وأشار فرهود إلى أن الخطيب حصل على حقن موضعي في الأعصاب للفقرات القطنية؛ كنوع من تخفيف الألم ونصحه بالراحة 3 أسابيع وإلا ستتقاقم الأمور ويخضع لجراحة رابعة في العمود الفقري بألمانيا، وهذا خطر على الفقرات، بحسب قوله.

يذكر أن محمود الخطيب خضع لعدة عمليات جراحية في ألمانيا؛ لإزالة ورم في الرقبة كان يؤثر على الحركة والعمود الفقري. وتوجه إلى الإسكندرية، الخميس، عقب صدور بيان أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر بيانًا رسميًا، الخميس، أعلن فيه رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل لعب الفريق مباراته مع الزمالك بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيلها بتوصية أمنية.

وشدد الأهلي على رفض حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة، التي كان مقررًا لها السبت المقبل؛ لدواع أمنية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك مانع من إقامتها بملعب برج العرب ودون جماهير.

الزمالك يلاقي المقاولون العرب

تراجع نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن قرار عدم خوض لقاء المقاولون العرب ، والمقرر إقامته، غدًا السبت، بدلًا من لقاء الأهلي في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري، والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة، بعد أن رفض الأمن إقامة اللقاء في موعده سواء في القاهرة أو الإسكندرية؛ لأسباب أمنية، وجاء قرار موافقة الزمالك على خوض لقاء المقاولون ردًا على بيان الأهلي الذي أعلن فيه رفضه خوض أي لقاء في الدوري قبل مباراة القمة؛ حتى يكون هناك انتظام في جدول الدوري وعدالة بين الأندية ولا يتكرر ما حدث في البطولة الموسم الماضي، والتي استمرت أكثر من عام بسبب كثرة التأجيلات.

الزمالك يواجه المقاولون، السبت

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”قررنا خوض لقاء المقاولون في الدوري؛ احترامًا للأمن، أنا بخاف على أمن مصر ولا أخاف منه، طالما أن الفريق المنافس وافق على خوض اللقاء سنتراجع عن قرار المقاطعة، هناك أخطار تواجه الدولة بعد حرب تركيا على سوريا، هناك دواعش يهددون أمن البلد حاليًا ومحمود الخطيب للأسف يسير خلال الخائن علاء صادق“.

وأضاف مرتضى: ”دخلت في حالة من كثرة الضحك بعد بيان الأهلي الذي يهدد فيه الدولة، للأسف الخطيب لا يقدّر أنه رئيس مؤسسة رياضية كبيرة جماهيرها بالملايين وكل فترة يهدد بالانسحاب وكأننا نلعب في الشارع، فوق يا خطيب أنت تهدد الدولة وبلدنا في مشكلة كبيرة تعيش فيها الدولة حاليًا وهي سد النهضة، والخطيب متخيل أنه سيفوز على الزمالك بسهولة، الأهلي خطف الفوز في السوبر بسبب خطأ مننا وعندما استعاد الفريق مستواه خلال آخر نصف ساعة كنا على وشك الفوز“.

وتابع مرتضى: ”الزمالك تعاطف مع المقاولون في البداية ورفض قرار اتحاد الكرة لكن لأن الأوضاع الأمنية في مصر في خطر وافقت على خوض اللقاء ومن المفترض أن الأهلي يواجه الجونة، ولكنه يهرب من المباراة، على الخطيب أن يتعلم الهدوء والخوف على مصلحة البلد دي ولا يسير خلف الألتراس والخونة في قطر، شتان بين محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي والخطيب، الأول كان وطنيًا محترمًا، والثاني لو تم إعادة انتخابات الأهلي لن ينجح مرة أخرى، الكل يعلم كيف فاز، كنت أنتظر أن يقدم التهنئة للزمالك على الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد، لكن لم يحدث“.

وبموافقة الزمالك على خوض لقاء المقاولون العرب، بات الأهلي في ورطة حال عدم مواجهة الجونة، حيث من المنتظر أن يرفض الزمالك خوض لقاء القمة إلا بعد أن يتساوى مع الأهلي في المباريات، وسيقوم مرتضى منصور بتصعيد الأزمة مما سيجبر الخطيب في النهاية على التراجع عن قرار التمسك بخوض لقاء الزمالك أولًا قبل أي لقاء في الدوري.