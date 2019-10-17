موجز أخبار الأهلي والزمالك: بيان مجلس الخطيب يشعل أزمة تأجيل القمة.. وحقيقة رحيل فايلر عن القلعة الحمراء

تصاعدت أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان مقررًا بعد غدٍ السبت في الجولة الرابعة للدوري المصري بعد البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019:

بيان الأهلي يشعل أزمة تأجيل القمة

أشعل النادي الأهلي أزمة تأجيل لقاء القمة بعد إصدار بيان رسمي رفض خلاله فكرة استكمال مباريات الدوري لحين خوض مباراة الزمالك المؤجلة حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد مجلس الأهلي في البيان خلاله احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بتأجيل مباراة القمة ضد الزمالك بالجولة الرابعة للدوري والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد الكرة.

ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية معلنًا رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

وقال بيان النادي الأهلي إنه يقدر مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة بجانب أن كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة.

وأضاف البيان: “ لهذه الأسباب لم يتقبل الكثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير“.

وتابع البيان: “ انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.. والنادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي“.

واختتم البيان: “ النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية“.

ورفض الاتحاد المصري لكرة القدم التعليق على البيان، ونفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد لشبكة ”إرم نيوز“ ما تردد حول عقد جلسة طارئة بعد غدٍ السبت لمناقشة أزمة تأجيل القمة.

حقيقة رحيل فايلر عن الأهلي

سادت حالة من القلق داخل النادي الأهلي حول فكرة رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بعد أن ارتبط اسم فايلر بقيادة منتخب سويسرا مع احتمالات رحيل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع فايلر اليوم الخميس للاستفسار عن حقيقة عرض تدريب منتخب سويسرا في المرحلة القادمة خاصة أن فايلر مرتبط بعقد رسمي مع الأهلي.

وأكد فايلر لمسؤولي الأهلي أنه لم يتلق أي عرض رسمي لقيادة منتخب سويسرا ولو حدث ذلك سيخطر إدارة النادي لمناقشة الأمر.

وخاض مروان محسن مهاجم الأهلي مران الفريق الأحمر اليوم الخميس بشكل طبيعي بدون قناع وجه رغم إصابته بشرخ في عظمة الوجه.

الشناوي يترقب عرض مانشستر يونايتد

يترقب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر وصول عرض رسمي من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الأنباء التي نشرتها إحدى الصحف الإنجليزية حول اهتمام عملاق أولد ترافورد بحارس الأهلي.

ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ وصول عرض رسمي بخصوص انضمام الشناوي لمانشستر يونايتد أو أي فريق آخر موضحًا أن الحارس مستمر مع الأهلي.

الإصابات تهدد الزمالك قبل لقاء المقاولون

أسدل الستار على أزمة مباراة الزمالك والمقاولون في الجولة الخامسة للدوري بعد موافقة إدارة المقاولون العرب على خوض اللقاء تقديرًا لظروف الكرة المصرية.

وتأكد غياب عدة لاعبين عن صفوف الزمالك في مباراة المقاولون العرب على رأسهم محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ صانع ألعاب الفريق وأيضًا الظهير الأيسر عبدالله جمعة بسبب الإصابة وتحيط الشكوك بجاهزية عمر السعيد مهاجم الفريق أيضًا.

فوز المقاصة والإنتاج.. واستقالة علي ماهر

أقيمت اليوم الخميس 4 مباريات في الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم شهدت تعادلًا سلبيًا دون أهداف بين بيراميدز وسموحة وأيضًا إف سي مصر والجونة بجانب فوز المقاصة على المصري بهدف دون رد والإنتاج على إنبي بنفس النتيجة.

وقدّم علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي استقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.