تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون بعد تأجيل القمة.. ومرتضى منصور يرفض ويهاجم اتحاد الكرة (فيديو)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة، لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام، وذلك بدلًا من لقاء القمة.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه: ”تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز“.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: ”سيتم تحديد الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام.

???? تقديم الزمالك والمقاولون إلى السبت المقبل….. ????تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز… تم النشر بواسطة ‏‎EFA‎‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل إلى أجل غير مسمى بناء على تعليمات أمنية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن“.

وأضاف اتحاد الكرة المصري في بيانه: ”سوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق“.

وتقام المباريات المحلية في مصر بدون جماهير أو في حضور عدد محدود من المشجعين منذ مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف تلت مباراة ضد المصري البورسعيدي عام 2012.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب

تعليق مرتضى منصور

من جانبه، اعترض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الموعد الجديد لمباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: ”نحترم قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة، ولكن لا أعترف بك يا حسام زناتي كرئيس للجنة المسابقات ولن نتعامل معك“.

وأردف: ”لن تأخذوا الزمالك والمقاولون العرب غصبًا عنهم لكي نخوض مباراة يوم السبت“.

وشدد: ”من الذي سمح لك تبدل المباريات هناك لجنة ومخابرات وأمن عام“.

عامر حسين

وتابع منتقدًا حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد: ”أقول لعمرو الجنايني من حسام الزناتي المسؤول عن لجنة المسابقات، لا فلتعيدوا عامر حسين يفهم ليس شابًا مراهقًا“.

وأضاف: ”بعد الإعلان عن تأجيل مباراة القمة، لماذا تصرون على كسر لاعبي الزمالك قبل مباراة بطل السنغال“.

وأوضح: ”السبت سأرفع قضية في مجلس الدولة لحل اللجنة المؤقته غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني، لأنه من المفترض بعد ما يستقيل المجلس المدير التفنيذي هو المسؤول عن الاتحاد، ولكن أجبروه على الاستقالة، أنتم جئتم لاحتلال الاتحاد“.

وأبرز: ”كان من المفترض أن يتم الحصول على إذن من نادي المقاولون العرب قبل تبكير موعد مباراته مع الزمالك، من أنت يا حسام.. محمد فضل هو من أتى بك.“.

وأكمل: ”لم يكن لدينا أي رغبة في تأجيل اللقاء، وقمت بحجز تذاكر في القطار المتوجه للإسكندرية من أجل حضور اللقاء يوم السبت المقبل، بعد الأنباء التي ترددت عن نقل اللقاء إلى برج العرب، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي وتعويض خسارة السوبر المصري“.

وأضاف: ”أنا رجل دولة وأقدر الظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليًا، لذا لا مانع لدينا من تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى طالما أن الأمن يرى أن هناك خطورة في حالة إقامة المباراة في الوقت الحالي، على الجميع أن يقدر الظروف لأن الأمن يعلم أمورًا تخفى على الجميع“.

وعن كهربا، قال مرتضى: ”سنقدم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي، لأنه من قام بتحريض اللاعب على التمرد على الزمالك والهروب إلى البرتغال، عقد اللاعب مع الزمالك مازال به ثلاثة مواسم، ولو يرغب في إنهاء الأزمة عليه أن يرفع قضية خلع الزمالك لا يغازل كهربا، اللاعب هو الذي يغازل الأهلي ويقول لهم خلصوني، كهربا مرتزق وطارق حامد محترف، الأخير يستحق التعديل في عقده“.

وأردف: ”كهربا قابل أمير مرتضى وطلب زيادة تعاقده مع النادي حتى يعود، وتم رفض طلبه، لقد أنكر الجميل ومساندته له في قضية القتل الخاصة بشقيقه، ولأن نيته سيئة تم رفض نقض شقيقة وسيقضي عقوبة لمدة 15 عامًا“.

وفي نفس الإطار، كشف طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، موقفه من الأنباء التي ترددت في الأيام الأخيرة عن تمرده على ناديه بعد نشرة لتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”توتير“ وجه فيها رسالة بأن صبره نفد.

وقال حامد في تصريحات تلفزيونية: ”لم أتمرد على الزمالك، العلاقة بيني وبين مسؤولي القلعة البيضاء جيدة، شائعة الرحيل عن النادي لا أساس لها من الصحة،الزمالك بيتي الكبير، وكلام مرتضى التي قال فيها ”طارق ياخد اللي هو عايزه“ على رأسي من فوق، ولن ألعب في أي نادي بمصر غير الزمالك، تم الاتفاق على تعديل عقدي مع الزمالك، ولم تحدث مفاوضات بيني وبين أي نادي آخر“.