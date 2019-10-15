تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لأجل غير مسمى لدواع أمنية (شاهد)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل إلى أجل غير مسمى بناء على تعليمات أمنية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن“.

وأضاف اتحاد الكرة المصري في بيانه: ”سوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق“.

وتقام المباريات المحلية في مصر بدون جماهير أو في حضور عدد محدود من المشجعين منذ مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف تلت مباراة ضد المصري البورسعيدي عام 2012.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

استعدادات الأهلي والزمالك للقمة

خاض الأهلي مباراة ودية ضد الإعلاميين اليوم الاثنين وفاز بها بهدف نظيف استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدوري المصري.

وأشرك الأهلي لاعبه العائد من الإصابة محمد محمود بعد غياب دام 9 شهور كاملة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن حالة مروان محسن مهاجم الأحمر في تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ما استدعى خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الأهلي إن ناديه سيبدأ إجراءات شراء قناع خاص لمروان محسن بالاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة، للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وكشف طبيب الأهلي أن الجهاز الفني اطمأن على تحسن حالة عمرو السولية وجاهزيته بشكل كبير لمباراة الزمالك المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

الزمالك يجهز مصطفى فتحي للقمة

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تجهيز اللاعب مصطفى فتحي لمباراة القمة ضد الأهلي.

ولعب مصطفى فتحي في ودية المنيا أمس الأحد التي فاز بها الزمالك برباعية مقابل هدفين.

وحضر المدرب الصربي ميتشو مباراة المنتخب المصري الودية ضد بوتسوانا للاطمئنان على اللاعبين الدوليين في صفوف الزمالك.

في المقابل، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنهاء أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق قبل لقاء القمة ضد الأهلي بمجرد استلام 55 مليون جنيه من الشركة الراعية.