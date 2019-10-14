اتحاد الكرة المصري يتلقى طلبًا أمنيًا بتأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك.. واتجاه لنقله إلى برج العرب‎‎

يواجه اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني أزمة كبيرة في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري العام والمقرر إقامته يوم السبت المقبل في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية، بسبب طلب الأمن تأجيل المباراة لأسباب أمنية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لشبكة ”إرم نيوز“ أن هناك محادثات شفهية بين الجبلاية ومسؤولين في وزارة الداخلية طُلب خلالها تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، لأجل غير مسمي ورفض إقامته على استاد القاهرة الدولي بسبب أجواء الاحتقان بين مسؤولي الناديين في الفترة الأخيرة، ما قد يتسبب في حدوث أعمال شغب.

وأوضح المصدر: ”اتحاد الكرة أبلغ الأمن برفضه لقرار تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، بسبب الرغبة في انتظام البطولة، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي بتأجيل مباريات عديدة مما تسبب في أزمة كبيرة في نهاية البطولة“.

وتابع: ”مسؤولو اتحاد الكرة اقترحوا نقل اللقاء إلى استاد برج العرب بالإسكندرية وإقامته بدون حضور جماهيري“.

وأردف: ”هناك مشاورات حالية مع وزارة الداخلية، والقرار النهائي للقاء سيصدر غدًا، وهناك ضغوط كبيرة علي الأمن حاليًا من أجل إقامة اللقاء في موعده ونقله إلى الإسكندرية، خاصة أن هناك تعهدًا منذ بداية الموسم بعدم تأجيل أي مباراة إلا لوجود أسباب قهرية، ولا يوجد أي سبب منطقي لتأجيل اللقاء في حالة إقامته بدون جماهير في برج العرب“.

استعدادات الأهلي والزمالك للقمة

خاض الأهلي مباراة ودية ضد الإعلاميين اليوم الاثنين وفاز بها بهدف نظيف استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدوري المصري.

وأشرك الأهلي لاعبه العائد من الإصابة محمد محمود بعد غياب دام 9 شهور كاملة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن حالة مروان محسن مهاجم الأحمر في تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ما استدعى خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الأهلي إن ناديه سيبدأ إجراءات شراء قناع خاص لمروان محسن بالاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة، للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وكشف طبيب الأهلي أن الجهاز الفني اطمأن على تحسن حالة عمرو السولية وجاهزيته بشكل كبير لمباراة الزمالك المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

الزمالك يجهز مصطفى فتحي للقمة

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني اللاعب مصطفى فتحي لمباراة القمة ضد الأهلي.

ولعب مصطفى فتحي في ودية المنيا أمس الأحد التي فاز بها الزمالك برباعية مقابل هدفين.

وحضر المدرب الصربي ميتشو مباراة المنتخب المصري الودية ضد بوتسوانا للاطمئنان على اللاعبين الدوليين في صفوف الزمالك.

في المقابل، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنهاء أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق قبل لقاء القمة ضد الأهلي بمجرد استلام 55 مليون جنيه من الشركة الراعية.