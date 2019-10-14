موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: البدري يحسم مصير محمد صلاح.. والأحمر يغلق أبواب رحيل رمضان صبحي

حقق منتخب مصر فوزًا هزيلًا على حساب بوتسوانا بهدف دون رد في تجربة ودية شهدت أول ظهور للفراعنة مع المدرب الجديد حسام البدري استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019:

فوز باهت لمصر.. والبدري يحسم مصير صلاح

حصد منتخب مصر فوزًا باهتًا بهدف سجله المنضم حديثًا حمدي فتحي الذي خاض أول مباراة دولية له مع الفراعنة.

وشهد اللقاء ظهور حمدي فتحي وعبدالله جمعة لأول مرة مع المنتخب في أول تجربة مع حسام البدري المدير الفني الذي أعرب عن رضاه عن التجربة بصفة عامة في أول مباراة للمنتخب تحت قيادته.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي إن المنتخب سيضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشكل طبيعي في مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا ولا صحة لما يتردد حول رفض صلاح الانضمام للمنتخب مؤكدًا أنه تم إعفاءه للإجهاد.

وأشار إلى أن المنتخب استفاد من وجود عناصر جديدة في ودية بوتسوانا كما أن المنتخب قدم مباراة جيدة مدافعًا عن أحمد حسن كوكا الذي قدم أداءً باهتًا وأشار إلى أنه يلعب في الدوري البرتغالي ويسجل أهدافًا مميزة بجانب أنه أفضل العناصر الموجودة حاليًا.

الأهلي يغلق أبواب رحيل رمضان صبحي

أغلق النادي الأهلي أبواب الرحيل أمام رمضان صبحي جناح أيسر فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار لنهاية الموسم.

وتلقى رمضان صبحي عرضًا من جانب أستون فيلا الإنجليزي لضمه ولكن الأهلي تمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية إعارته بشكل رسمي بانتهاء الموسم الحالي.

وخاض الأهلي مباراة ودية ضد الإعلاميين اليوم الاثنين وفاز بها بهدف نظيف استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدوري المصري.

وأشرك الأهلي لاعبه العائد من الإصابة محمد محمود بعد غياب دام 9 شهور كاملة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي أن حالة مروان محسن مهاجم الأحمر في تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ما استدعى خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الأهلي إن ناديه سيبدأ إجراءات شراء قناع خاص لمروان محسن بالاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة، للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وكشف طبيب الأهلي أن الجهاز الفني اطمئن على تحسن حالة عمرو السولية وجاهزيته بشكل كبير لمباراة الزمالك المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

الزمالك يجهز مصطفى فتحي للقمة

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني اللاعب مصطفى فتحي لمباراة القمة ضد الأهلي.

ولعب مصطفى فتحي في ودية المنيا أمس الأحد التي فاز بها الزمالك برباعية دون رد.

وحضر المدرب الصربي ميتشو مباراة المنتخب المصري الودية ضد بوتسوانا للاطمئنان على اللاعبين الدوليين في صفوف الزمالك.

في المقابل، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إنهاء أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق قبل لقاء القمة ضد الأهلي بمجرد استلام 55 مليون جنيه من الشركة الراعية.

الإسماعيلي يحدد الراحلين

حدد النادي الإسماعيلي الراحلين عن الفريق في شهر يناير المقبل وهما خليل حجي نيمار وعمر الوحش لتواضع مستواهما الفني في المرحلة الماضية.

وحضر المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة مصر وبوتسوانا الودية لمؤازرة لاعبي فريقه الدولين، وأكد ديسابر أن فريقه جاهز تمامًا لمواجهة سموحة بالدوري.

وأعلن المقاولون العرب جاهزية لاعبه طاهر محمد طاهر لمباراة أسوان التي تقام يوم الجمعة المقبل ضد أسوان في الدوري بعد أن خضع لفحص طبي بعد الإصابة.