محمد صلاح يتفوق عليه في الراتب.. ما قصة محمود أحمد المصري الثاني في نادي ليفربول؟ (صورة)‎

انضم النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول منذ أكثر من عامين قادمًا من روما الإيطالي، ليصبح هدافًا للدوري الإنجليزي في آخر موسمين ويقود النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه ليس المصري الوحيد في النادي الإنجليزي.

إذ يعمل شاب مصري يشبه صلاح في الهيئة والطول وربما الوزن، في أحد المطاعم في مدينة ليفربول وينظم دخول الجماهير إلى مدرجات أنفيلد.

وقال محمود: ”أنا ومحمد صلاح من مصر ولدينا نفس لون وطول الشعر ونفس طول الجسم وكلانا يعمل في ليفربول لكن الفارق بيننا هو الراتب“.

وأضاف في مقابلة مع موقع ”سبورتس بايبل:“تقدّمت كي أكون منظمًا لدخول الجماهير في ملعب أنفيلد، وعندما ذهبت إلى المكتب ظن جميع المديرين أنني محمد صلاح والتقطوا صورًا معي، وقال رئيس شركتي (مرحبًا مو)“.

ونشأ محمود في محافظة قنا في صعيد مصر عكس صلاح المولود في قرية نجريج بمحافظة الغربية في الدلتا، وانتقل إلى ميرسيسايد في مارس/آذار 2010 مع زوجته وابنته ياسمين 9 أعوام، حيث يعمل طاهيًا في مطعم باكشيش اللبناني في وسط مدينة ليفربول.

وتأثر محمود بانتقال صلاح إلى ليفربول صيف العام 2017، موضحًا: ”المكان الذي أعمل فيه الآن الجميع يراني ويفكرون أنني محمد صلاح ويلتقطون صورًا معي، يعجبني ذلك، لكن في بعض الأحيان يريد البعض التقاط أكثر من صورة واحدة“.

أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول … الفارق الوحيد هو الراتب!“

إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد ????

???? @sportbible pic.twitter.com/Bp5uTfOen0 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) October 14, 2019

موقعة أنفيلد أمام برشلونة

وعن المباراة الشهيرة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قال محمود أحمد: ”كان هذا جنونًا، كانت أفضل مباراة رأيتها على الإطلاق، بعد الفوز قبّلني الجميع في ذلك اليوم، لقد ألغيت رحلتي إلى مصر لأنني كنت سأسافر لها قبل مواجهة برشلونة ولكني أردت مشاهدة المباراة، تعرف لماذا؟ لأنني كنت أؤمن بأن ليفربول سوف يسجل 4 أهداف ويفوز“.

ولم يتقابل محمود أحمد مع الفرعون المصري محمد صلاح مُطلقًا، إلا أنه علّق على احتمالية حدوث ذلك قائلًا: ”غير متأكد من ردة فعلي إذا ما قابلته وجهًا لوجه، إذا قابلته فسوف أركض وأخجل من لقائه“.

وأتم محمود حديثه قائلًا: ”إنه نجم، إنه أكثر من بطل، إنه يمثّل البلاد بقدر ما يلعب من أجل نفسه، ليس فقط من أجل المسلمين حتى من أجل المسيحيين، كل الأطفال يشترون قمصان صلاح من الأسواق، جميعهم يحملون قمصان صلاح، حتى لو لم يكن قميص ليفربول، فإنهم يكتبون عليها اسمه، إنه بطل في جميع البلدان العربية“.

ويعاني صلاح حاليًا من إصابة تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي في أنفيلد، لكنه سيكون جاهزًا لقيادة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويغيب صلاح عن تشكيلة منتخب مصر التي تواجه بوتسوانا في استاد برج العرب في الإسكندرية اليوم الإثنين وديًا؛ بسبب الإصابة ولاتفاقه السابق مع المدير الفني الجديد للفريق حسام البدري.

وفاز صلاح مؤخرًا بجائزة رجل العام في مجلة QG العالمية التي ظهر على غلافها مع عارضة الأزياء الشهيرة أليساندرا أمبروسو، وأثار الجدل في مصر بشأنه خاصة في ظل التزامه الديني والأسري.

ومحمد صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي صيف العام 2017، مقابل 42 مليون يورو، وشارك مع الريدز في 116 مباراة، سجل فيها 77 هدفًا وصنع 32.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول فاز الريدز مرة وحيدة، مقابل 5 انتصارات لمانشستر يونايتد، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويملك محمد صلاح سجلًا متواضعًا في مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف في 4 مباريات على مدار 337 دقيقة.

وبحسب صحيفة ”ليفربول إيكو“، فإن محمد صلاح سيكون جاهزًا للعب أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في سعي ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي.

وأُصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من فوز ليفربول الصعب والمثير على مضيفه ليستر سيتي، بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تهوره، ليغادر النجم المصري المباراة قبل نهايتها.