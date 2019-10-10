أحمد شوبير يعلن انتهاء أزمة محمود الخطيب وتركي ال الشيخ‎

أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير نهاية الخلاف القائم بين تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي، ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية إن الفيديو الذي نشره آل الشيخ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ والذي تمنى فيه الشفاء لمحمود الخطيب من الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الحالية لاقى ترحيبا وسعا من الجميع داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: ”كلام آل الشيخ، شيء إيجابى للغاية ولاقى استحسان الجميع داخل القلعة الحمراء خصوصا داخل مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية“.

وتابع:“ الأزمة بين الطرفين انتهت تمامًا، والعلاقات ستعود بشكل تدريجي بين الطرفين“.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في علاقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

كما كتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد الخطيب وهاجمه بضراوة ولكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلًا:“الكابتن الخطيب له وعليه .. نتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام“.

الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق… تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في الثلاثاء، ١ أكتوبر ٢٠١٩

أزمة حادة

نشبت أزمة حادة بين تركي آل الشيخ والخطيب وتحولت العلاقة من دعم كامل إلى عداء واضح.

وساند آل الشيخ الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي في نوفمبر 2017 ثم تم اختياره رئيسًا شرفيًا للنادي بجانب دعمه التعاقد مع صلاح محسن مهاجم إنبي مقابل 40 مليون جنيه بجانب تمويل تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق.

وأعلن آل الشيخ الحرب على مجلس الأهلي عبر بيانات في موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي وكشف عن منحه هدايا لمجلس الأهلي وساعات ثم اشترى نادي بيراميدز ودخل في صراعات مع الأهلي ومنافسة شرسة.