مرتضى منصور يعلق على مساندة تركي آل الشيخ للخطيب.. وشكاوى النادي الأهلي ضده (فيديو)

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على شكوى الأهلي ضده في 10 جهات رسمية، ومساندة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمحمود الخطيب، رئيس الفريق الأحمر، ضد تجاوزات منصور.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب أعلن في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بينها رئاسة الجمهورية لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”مع احترامي لتلك الجهات، هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني، من يتجاوز في حقي أو حق النادي سأقطع لسانه“.

وأضاف: ”شكاوى الأهلي لن تخيفني أو تهز شعرة من رأسي، لا أعرف ما علاقة الأهلي بتأجيل أو نقل مباراة الزمالك والفريق السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، هل تريدون مني أن أقول إن الأمن غير مستقر في بلدي؟“.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، أعلن دعمه لمحمود الخطيب، رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، قبل أن يوضح مرتضى منصور أنه ليس المقصود في تلك الأزمة.

وأكد مرتضى: ”تركي آل الشيخ لم يقصدني، لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه، لقد قال ذلك ردًّا على ناس عادية سبّوا الخطيب، وكان ذلك بمثابة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة، تركي آل الشيخ لم يؤيد الخطيب ولكنه صعب عليه“.

وشدد: ”من سيحترمنا سنحترمه، أعترف بأن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر، لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي“.

وأبرز: ”جماهير الأهلي تعلم أنني أحبها ولن تقدر على الواقيعة بيني وبينهم أنا من كرمت صالح سليم“.

كما انفعل مرتضى، على خالد الغندور، قائد الفريق الأسبق، ومقدم برنامج الزمالك اليوم خلال مداخلته الهاتفية.

وقال منصور في تصريحاته التلفزيونية، موجهًا حديثه للغندور: ”لماذا تدافع عن الخطيب؟ لماذا تخاف منه“.

وأضاف: ”الخطيب ليس له قيمة، فلتذهب للعمل في قناة الأهلي طالما تدافع عنه“.

وأردف: ”شكاوى النادي الأهلي لا تشغل بالي دخلت السجن قبل ذلك، ابعدوا عن الزمالك“.

واختتم: ”مصطفى عبده مريض منذ فترة والخطيب لم يسأل عنه“.