موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة كهربا تثير الجدل بين القطبين.. والأبيض يخطط لخطف ثنائي الأحمر

شهد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 بعض الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية ولكن يبقى صراع الأهلي والزمالك في صفقة التعاقد مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي أحد أهم الأحداث التي تتصدر المشهد في الفترة الحالية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس فإلى السطور القادمة:

صفقة كهربا تثير الجدل

أثارت صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي إلى النادي الأهلي جدلًا واسعًا بعد أن ترددت أنباء قوية عن اتفاق اللاعب مع إدارة الأهلي على الانضمام في شهر يناير المقبل.

وتوعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إدارة الأهلي حال التعاقد مع كهربا مؤكدًا أنه سيحصل على حقوقه المالية نتيجة رحيل اللاعب دون إذن النادي.

وأشار مرتضى في تصريحات تلفزيونية إلى أن الزمالك سيحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الأسابيع القادمة.

وقال محمد فضل الله خبير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشبكة ”إرم نيوز“ إن كهربا يحق له الانضمام للأهلي في يناير حال صدور القرار النهائي من لجنة المنازعات بالفيفا ضده وتسوية العقوبة.

من جانبه، أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية أن كهربا لاعب مميز ولكن نحترم تعاقده مع ناديه البرتغالي.

وأضاف أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة ويعد إضافة لأي فريق.

وأشار إلى أن كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات وأن الأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يتقرر التفاوض مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب.

وأكد توفيق أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مجرد اجتهادات.

على صعيد متصل، أقام النادي الأهلي احتفالية خاصة لاستلام درع الدوري المصري في الموسم الماضي في أحد الفنادق الكبرى.

وتسلم النادي الأهلي درع الدوري بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وإدارة القلعة الحمراء ولاعبي الأهلي الدوليين الذين غادروا معسكر الإعداد للمنتخب المصري لحضور الحفل.

الزمالك يخطط لضم ثنائي الأهلي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك التخطيط لضم ثنائي الأهلي صالح جمعة وحسين السيد في الموسم الجديد.

وأجرى مسؤولو الزمالك اتصالات باللاعبين لحسم صفقة التعاقد معهما من خلال عرض احتراف لصالح جمعة بجانب مفاوضات مع حسين السيد عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

غريب يرفض إذاعة ودية المنتخب الأولمبي

تقرر إقامة لقاء المنتخب الأولمبي ونظيره الجنوب أفريقي غدًا الجمعة باستاد الإسماعيلية.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أن اتفاق الفريقين على عدم إذاعة المباراة بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية وحتى لا يتم كشفها للمنافسين.

تعديل جديد في مواعيد الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية.

وتقرر إقامة مباراة الإسماعيلي مع طنطا يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر باستاد الإسماعيلية، وذلك بعد أن أبدى الإسماعيلي استعداده لأداء مباراته أمام طنطا دون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأولمبي، مما يسهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة المعلنة منذ بدايته.

وكانت إدارة المسابقات قد أجرت تعديلًا سابقًا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور الـ16 للبطولة العربية التي يشارك بها عن مصر كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري.