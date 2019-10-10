حقيقة إنهاء النادي الأهلي المصري صفقة التعاقد مع كهربا

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، عن حصول الأحمر على توقيع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب وسط أفيس البرتغالي، أثناء تواجده في مصر حاليًا لقضاء إجازة في فترة توقف الدوري، على أن ينضم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن يسدد قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع ناديه البرتغالي.

وقال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في الأهلي خلال تصريحات للموقع الرسمي:“محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة ويعد إضافة لأي فريق ولكن اللاعب لم يوقع للأهلي“.

وأضاف توفيق:“كهربا لم يوقّع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات والأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يتقرر التفاوض مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب“، وأكد توفيق أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مجرد اجتهاد يُسأل عنه صاحبه“.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد نفى توقيع كهربا للأهلي قائلًا:“ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن توقيع كهربا للأهلي، وأتحدى مسؤولي القلعة الحمراء أن يظهروا العقود التي وقّع عليها اللاعب بشكل رسمي أمام الرأي العام، كهربا لم يوقع حتى الآن وما يتردد حاليًّا هو في إطار الحرب النفسية ضد نادي الزمالك لتشتيت الفريق قبل لقاء القمة في بطولة الدوري، خاصة بعد انتهاء أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي، بصدور قرار من الكاف بإعادة اللقاء في القاهرة، ولو فيه راجل في إدارة الأهلي يظهر عقود الصفقة“.

تأجيل مباراتي الزمالك أمام إنبي والمقاولون

من جانب آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتين لفريق الزمالك في بطولة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، بسبب الارتباط بخوض لقاء جينيراسيون في لقاء العودة لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد قرار ”كاف“ بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر على أحد ملاعب القاهرة.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد إنبي والمقاولون العرب، والمقرر لهما يومي 23 و27 أكتوبر المقبل، لارتباط الزمالك بخوض مباراة جينيراسيون فوت يوم 24 من نفس الشهر.

ونفت اللجنة تأجيل لقاء الزمالك أمام الأهلي يوم 19 أكتوبر خاصة أن موعد اللقاء لا يتعارض مع موعد لقاء جينيراسيون، كما نفت وجود طلب رسمي من الزمالك لتأجيل اللقاء، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تمسك بتأجيل لقاء الأهلي، لكنه تراجع وأكد أنه يرحب بخوض اللقاء في موعده.

وقال المدرب السويسري رينيه فايلر صاحب الانطلاقة المثالية لموقع الأهلي على الإنترنت، اليوم الخميس:“التفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه ولا بد من التركيز في بطولة الدوري حاليًا والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرًا بالقرعة“.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المحلي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

في حين قال ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية:“تركيزنا الآن بالكامل ينصب على تخطي بطل السنغال (بعد 5 أيام من القمة ضد الأهلي) وليس في نتيجة القرعة“.

وأضاف المدرب الصربي:“أعد جماهير الزمالك بالتأهل لدور المجموعات ولا أستطيع الراحة الآن إلا بعد تحقيق الفوز“.

وتابع:“كنت أتمنى خوض المواجهة مع الفريق السنغالي في موعدها الأصلي، الأسبوع الماضي، لكن عدم حضوره للاستاد جعل المباراة تتأجل“.

موعد المباراة

يلاقي النادي الأهلي منافسه الزمالك، يوم السبت، 19 أكتوبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.