مباراة الأهلي والزمالك.. فايلر وميتشو يتجاهلان قرعة دوري أبطال أفريقيا ويركزان على القمة

يرى رينيه فايلر مدرب الأهلي أن مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الزمالك أهم كثيرًا من الحديث عن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيلتقي الأهلي حامل اللقب مع الزمالك يوم 19 أكتوبر تشرين الأول الجاري ضمن الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

وأوقعت القرعة التي سُحبت، أمس الأربعاء، الأهلي الذي نال آخر ألقابه الـ8 في دوري الأبطال في 2013، في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم بطل زيمبابوي.

لكن فايلر فضّل تأجيل الحديث عن القرعة الأفريقية والتركيز على مباراة الزمالك على أمل تكرار الفوز الذي حققه في مباراة كأس السوبر المصرية 3/2 الشهر الماضي.

وقال المدرب السويسري صاحب الانطلاقة المثالية لموقع الأهلي على الإنترنت، اليوم الخميس: ”التفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه ولا بد من التركيز في بطولة الدوري حاليًا والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرًا بالقرعة“.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المحلي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

مواجهة معلقة

وبالمثل رفض ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك، التعليق على القرعة إلا بعد اجتياز مواجهته المعلقة ضد جنيراسيون فوت في إياب دور الـ32 في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حالة تأهل الزمالك، بطل أفريقيا 5 مرات، سيلعب في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، الذي يملك 5 ألقاب أيضًا، بالإضافة إلى زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو أوغوستو الأنغولي.

وقال ميتشو في تصريحات تلفزيونية: ”تركيزنا الآن بالكامل ينصب في تخطي بطل السنغال (بعد 5 أيام من القمة ضد الأهلي) وليس في نتيجة القرعة“.

وأضاف المدرب الصربي: ”أعد جماهير الزمالك بالتأهل لدور المجموعات ولا أستطيع الراحة الآن إلا بعد تحقيق الفوز“.

وتابع: ”كنت أتمنى خوض المواجهة مع الفريق السنغالي في موعدها الأصلي الأسبوع الماضي، لكن عدم حضوره للاستاد جعل المباراة تتأجل“.

وطلب الزمالك، الذي أحبط جمهوره بالتعادل 1/1 مع نادي مصر الصاعد للأضواء، يوم الأحد الماضي، تأجيل مباراة الأهلي، لكن الاتحاد المصري للعبة يرفض ذلك لعدم الاخلال بجدول الدوري.

موعد المباراة

يلاقي النادي الأهلي منافسه الزمالك يوم السبت، 19 أكتوبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

تصريحات مدرب النجم الساحلي

من جهته، قال رفيق المحمدي مدرب النجم الساحلي لرويترز، اليوم الخميس، إن فريقه في حاجة لتطوير مستواه قبل بدء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأوقعت القرعة النجم الساحلي ضمن المجموعة الثانية بجانب الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب 8 مرات، والهلال السوداني وبلاتينم من زيمبابوي.

وأضاف المحمدي لرويترز: ”المجموعة التي وضعتنا فيها القرعة ليست بالسهلة. الأهلي والهلال يملكان خبرة كبيرة في المسابقة القارية وتبدو فرص بلاتينم أقل لكننا نحترم كل المنافسين“.

ويستهل النجم الساحلي مشواره باستضافة الأهلي في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونال الفريق التونسي لقبه الوحيد في دوري الأبطال حين تفوق على الأهلي في نهائي 2007.

وتابع المحمدي الذي تولى القيادة بعد إقالة المخضرم فوزي البنزرتي لتواضع النتائج في بداية الموسم: ”نعرف الأهلي المصري جيدًا كما يعرفنا وسنستعد جيدًا من أجل تحقيق انطلاقة قوية ترفع الروح المعنوية للاعبين وتفتح أبواب التأهل للدور المقبل“.

وواصل: ”نسعى للاستعداد جيدًا من الناحية الذهنية“.

وخرج النجم الساحلي حامل اللقب من كأس العرب للأندية الأبطال مبكرًا على يد الشباب الأردني في دور الـ32.

وكان قريبًا من الخروج المبكر من دوري الأبطال بعد خسارته 0/2 أمام أشانتي كوتوكو الغاني قبل أن ينتفض ويهزم منافسه 3/0 في الإياب.

وقال المدرب: ”يمتلك النجم الساحلي الكثير من العوامل الإيجابية، لذلك بدأ يستعيد توازنه بعد البداية المتعثرة“.

وأردف: ”لكن الفريق لا يزال في حاجة لتطوير الأداء وتحسين مستواه، وسنعول في ذلك على أصحاب الخبرة“.