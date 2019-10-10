حقيقة مفاوضات صالح جمعة لاعب الأهلي مع نادي الزمالك

كشف صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي المصري، موقفه من الانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة في حالة صدور قرار من إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة فايلر برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب عدم التزامه وعدم الحاجة لجهودة الفنية.

وكانت أنباء إعلامية قد ترددت عن وجود مفاوضات قوية من قبل إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع صالح جمعة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الرد على تعاقد الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا الذي رحل إلي الاحتراف في الدوري البرتغالي كمحطة من أجل العودة للقلعة الحمراء في يناير المقبل .

صالح جمعة يتمسك بالأهلي

وقال مصدر مقرب من صالح جمعة لإرم نيوز: ”جمعة لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات سواء شفهية أو رسمية مع المسؤولين في نادي الزمالك، وما تردد عن وجود اجتماعات بينه وبين القلعة البيضاء غير صحيح بالمرة، واللاعب أكد أكثر من مرة أنه لن يلعب لأي نادٍ في مصر إلا الأهلي وهو متمسك بوجوده في القلعة الحمراء“.

وأضاف المصدر: ”صالح جمعة يخضع الآن لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل إنقاص وزنه ورفع معدل لياقته البدنية، بعد أن حصل على وعيد من فايلر المدير الفني للأهلي بالحصول على فرصة كاملة في الفترة المقبلة، في حالة الالتزام في التدريبات والوصول للوزن المثالي، واللاعب لديه إصرار على النجاح في الأهلي ولا يفكر من قريب أو بعيد في التضحية بحب ومساندة جماهير القلعة الحمراء له بالانتقال لصفوف الزمالك“.

وتابع: ”عبدالله جمعة ظهير أيمن الزمالك وشقيق صالح، لا يمارس عليه أي ضغوط من أجل إقناعه بالانتقال للزمالك، بالعكس، فصالح هو من يرغب بشدة في انتقال شقيقه لصفوف الأهلي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك“.

فايلر يطلب التركيز في لقاء الزمالك

ومن جانب آخر، حرص فايلر المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي فريقه عقب إعلان قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وطلب منهم عدم الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة أن أول لقاء في المجموعة بعد 50 يومًا وسيكون أمام النجم الساحلي في تونس، وطلب منهم التركيز فقط في لقاء الزمالك المقبل في بطولة الدوري العام؛ لأن الفوز به سيمنح الفريق ثقة كبيرة، ويزيد فارق النقاط مع المنافس المباشر إلى 4 نقاط بعد مرور 4 أسابيع فقط من عمر البطولة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الزمالك سيدخل لقاء القمة وهو في غاية التحفز لتحقيق الفوز، خاصة بعد خسارة لقب السوبر أمام الأهلي والتعادل أمام إف سي مصر في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، لذا على الجميع أن يكون لديه هدف واحد هو التركيز من أجل تحقيق الفوز الثاني على الزمالك هذا الموسم.

وطلب فايلر من الجهاز الطبي للأهلي سرعة تجهيز عمرو السولية لاعب وسط الفريق، من أجل أن يشارك في لقاء القمة المقبل، خاصة أنه من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليه منذ توليه المهمة.

وأجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا، أمس الأربعاء، حيث أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويبدأ الفريق مشواره في البطولة أمام النجم الساحلي في نهاية شهر نوفمبر المقبل في تونس، ويختتم مبارياته في دوري المجموعات بمواجهة الهلال السوداني، في شهر مارس في السودان.