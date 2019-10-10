مرتضى منصور يرد على أنباء توقيع محمود كهربا للأهلي.. ويعلن ”هدنة“ مع محمود الخطيب لهذا السبب

وجَّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلي إدارة النادي الأهلي بسبب الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، عن قيام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القلعة البيضاء السابق، بالتوقيع علي عقود رسمية للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير المقبل، بعد أن يسدد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده مع أفيس البرتغالي، والذي وجه من أجل أن يسهل عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى.

مرتضي يطلب إظهار عقود كهربا

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية “ ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن توقيع كهربا للأهلي، وأنا أتحدى مسؤولي القلعة الحمراء أن يظهروا العقود التي وقع عليها اللاعب بشكل رسمي أمام الرأي العام، كهربا لم يوقع حتي الآن وما يتردد حاليًّا هو في إطارالحرب النفسية ضد نادي الزمالك لتشتيت الفريق قبل لقاء القمة في بطولة الدوري، خاصة بعد انتهاء أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي ، بصدور قرار من الكاف بإعادة اللقاء في القاهرة، ولو فيه راجل في إدارة الأهلي يظهر عقود الصفقة.

وأضاف مرتضى “ هل لو حصل الأهلي بالفعل علي توقيع كهربا، هل سيتعاقد النادي مع اللاعب بشكل فردي أو سيضم لصفقة العلاقات النسائية المتعددة للاعب، والتي كانت السبب الرئيس في أزماته مع الزمالك وهروبه للبرتغال، هذا لاعب دائم الخروج عن النص لقد قام بالبصق علي جماهير النادي واشتبك مع أحد العمال بسبب سلوكه المنحرف مع النساء، هذا اللاعب سيحدث أزمات كثيرة في فريق الأهلي بمجرد الانضمام للفريق وسيكون سببًا في فتنه بين لاعبي القلعة الحمراء، كما كان يفعل مع الزمالك.

مرتضي يهاجم الكاف

وعن توقيع عقوبة علي اتحاد الكرة المصري بسبب ديون الزمالك قال مرتضى “ هناك أمور غريبة تحدث داخل الكاف وأصر علي ذلك، الزمالك ليس عليه أي ديون لأي لاعب أجنبي، ولدينا مستندات تثبت انتهاء أزمة مستحقات سيسيه وغيره من لاعبي الفريق الأجانب السابقين، ما قيل من الكاف كذب وافتراء، والسؤال الذي يفرض نفسه حاليًّا لماذا لا يتواجد ممثل لنادي الزمالك في مراسم سحب قرعة بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وبطولة دوري أبطال أفريقيا، لماذا محمد شوقي وأحمد حسن لاعبا الأهلي، أين رموز الزمالك حازم إمام وحسن شحاته وميدو وفاروق جعفر وغيرهم من الأساطير، هلي تم تأميم الكاف لصالح النادي الأهلي فقط ؟.

مرعي ينضم لجهاز الزمالك

علي جانب آخر أعلن مرتضي منصور عن رحيل أيمن عبدالعزيز من الجهاز الفني للفريق، وتعيين عصام مرعي للجهاز الفني المعاون، بعد الاتفاق مع ميتشو وقال مرتضى “ عصام مرعي لا يعلم بالقرار إلا من خلال برنامج، وتصريحاتي عن تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي كان كمينًا حتى لا يتم تأجيل أي مباراة للفريق خلال الفترة المقبلة، الفريق جاهز لخوض اللقاء غدًا وليس يوم الـ19 من الشهر الجاري .

هدنة مع الخطيب ويهاجم محمد صلاح

وعن محمود الخطيب قال مرتضى ”: ”ربنا يشفي الخطيب ويتجاوز أزمته الصحية الحالية، هناك هدنة معه خلال الفترة الحالية، لقد اكتشفت أن يوسف حفيده زميل عمر حفيدي في المدرسة،“حمدًا لله على سلامتك يا خطيب لأجل خاطر يوسف، قلت من قبل أنك أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية وهذه حقيقة“.

ووجَّه رئيس الزمالك رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد رفضه الانضمام لمعسكر منتخب مصر قائلًا “ في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ناديه المذاع على فضائية ”الحدث اليوم“: ”يا صلاح أنت تخسر شعبيتك يومًا بعد الأخر، أنت منفوخ دلوقتي لقد قمت بطرد أهل بلدك في العيد لماذا تلتقط سلفي مع باسم يوسف وأبوتريكة الإرهابي، هل ترى نفسك إلهًا، أنت مجرد لاعب كرة قدم، هل نسيت أنك كنت أحد أسباب هزيمة مصر أمام السعودية وروسيا في كأس العالم، بسبب التراخي والخوف علي قدمك من الإصابة، اتحاد الكرة السابق هو من تسبب في أن تصل لهذه الحالة من الغرور، أوعى تنسى أنك فلاح بسيط ملعون أبوالفلوس اللي تعمل فيك كده، يا ابني فوق أنت بتعمل كده ليه.