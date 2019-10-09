تقارير: محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم الزمالك السابق يوقع للنادي الأهلي المصري

توصل محمود عبدالمنعم ”كهربا”، لاعب فريق أفيش البرتغالي ومهاجم الزمالك السابق، لاتفاق مع مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي المصري على الانتقال لصفوف الفريق في انتقالات يناير المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن اتفاق كهربا مع مسؤولي الأهلي ووكيله أحمد يحيى على الانتقال للقلعة الحمراء بعد موافقتهم على سداد الشرط الجزائي للنادي البرتغالي ٤٠٠ ألف دولار وكذلك الوصول لاتفاق مادي يرضي اللاعب والنادي.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، فإن اللاعب وقع للقلعة الحمراء لمدة أربعة سنوات ونصف.

يذكر أن اللاعب عاد لمصر أمس في إجازة قصيرة سيقوم بعدها بالسفر للبرتغال والاستمرار مع فريقه حتى انتهاء الدور الأول للدوري شهر ديسمبر المقبل ومن ثم العودة للانضمام للقلعة الحمراء.

تهديدات رئيس الزمالك

وتأتي هذه الخطوة من كهربا والأهلي رغم تهديدات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للطرفين وتحذيرهما من إتمام الصفقة، حيث سبق وصرح موجهًا حديثه للاعب: ”لو راجل اذهب للأهلي“، بينما وجه تحذيرًا لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بأنه في حالة إتمام هذه الصفقة سيقوم بخطف نصف لاعبي الأهلي وضمهم إلى الفارس الأبيض.

موقف فايلر

وكانت أنباء قد ترددت عن تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي المصري، على ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت تقارير صحفية أن فايلر أبدى تحفظه على ضم كهربا بعدما عرضت لجنة التخطيط بالنادي اللاعب عليه، بسبب وجود عدد كبير من الأجنحة الهجومية في صفوف الفريق، مثل جونيور أجاي وحسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو وأحمد الشيخ، ما سيتسبب في أزمة للجهاز الفني في اختيار من يشارك أساسيًا، وسيحدث حالة من الغضب لمن سيجلس على الدكة.

وطلب فايلر تأجيل الصفقة لحين مشاهدة عدة مباريات للاعب مع فريقه البرتغالي، وطلب إحضار سيديهات لمبارياته السابقة مع الزمالك للتعرف إلى مستواه وهل سيفيد الفريق في حالة ضمه خلال يناير أم لا.

كهربا يرفض بيراميدز من أجل الأهلي

وكان مصدر مقرب من كهربا قد كشف في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ أن اللاعب لم ولن يدخل في أي مفاوضات مع بيراميدز، وكل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، وأنه متمسك بالانتقال لصفوف الأهلي.

كيف هرب كهربا من الزمالك؟

فاجأ كهربا مسؤولي الزمالك منذ عدة أشهر بالهروب خارج البلاد متجهًا إلى لبنان لقضاء 24 ساعة هناك ترانزيت، ثم توجه إلى اسطنبول للتوقيع لأحد الأندية التركية لمدة عام واحد، إلا أن الصفقة فشلت ليتجه إلى البرتغال فيما بعد.

وتقدم مسؤولو الزمالك بشكوى ضد كهربا لدى الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي ”فيفا“، من أجل الحفاظ على حقوقه المالية وتوقيع عقوبة الإيقاف عليه بعد هروبه من النادي.