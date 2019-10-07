موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: كهربا يشعل الصراع بين القطبين.. والقمة تحدد مستقبل ميتشو

شهد اليوم الاثنين عددًا من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية خاصة على مستوى ناديي الأهلي والزمالك بجانب انطلاق معسكري منتخب مصر الأول والأولمبي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين:

القمة تحدد مستقبل ميتشو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على إقالة المدرب الصربي ميلوتين سيريدجوفتش ”ميتشو“ المدير الفني للفريق الأبيض لكرة القدم حال الخسارة أمام الأهلي يوم السبت، 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري في مباراة القمة المصرية.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه اتخذ قرارات تأديبية بعد تعادل الفريق مع إف سي مصر بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة على رأسها توقيع عقوبات مالية متدرجة ضد لاعبي الفريق بجانب إضافة بعض العناصر للجهاز المعاون.

وبدأ الجهاز الفني للزمالك تجهيز اللاعب الغائب مصطفى فتحي الذي تعافى تمامًا من إصابته أملًا في مشاركته في لقاء القمة ضد الأهلي بينما تعاقد فريق الزمالك تحت 18 عامًا مع لاعب الجونة زياد الصحيفي.

كهربا يشعل الحرب بين الأهلي والزمالك

أشعل محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الصراع بين قطبي الكرة المصرية مع أنباء اقترابه من الانضمام للأهلي بعد رحيله دون إذن ناديه السابق الزمالك.

ويترقب اللاعب عقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع أحد مسؤولي النادي الأهلي تمهيدًا للانضمام للفريق الأحمر في شهر يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم كهربا تفاصيل انتقاله للنادي الأهلي في الأيام القادمة خاصة أن مسؤولين بالقلعة الحمراء تواصلوا معه مؤخرًا للانضمام للفريق الأحمر بحسب مصادر مقربة من اللاعب.

وتوعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مسؤولي النادي الأهلي حال إتمام التعاقد مع كهربا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية إنه سيدفع 40 مليون جنيه لكل لاعب في الأهلي وسيضم نصف لاعبي الفريق الأحمر في المرحلة القادمة إذا تعاقد الأهلي مع كهربا.

الأهلي يناقش عرض العين الإماراتي لضم رضوان

يناقش مسؤولو النادي الأهلي عرض نادي العين الإماراتي لضم اللاعب الصاعد شادي رضوان في الموسم الجديد بعد أن لفت اللاعب صاحب الـ18 عامًا الأنظار إليه.

وخاض الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك وشهدت خوض مروان محسن مهاجم الفريق أولى خطوات برنامجه العلاجي بعد تعرضه لإصابة بكسر في عظمة الوجه.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على خوض لقاء ودي استعدادًا لمواجهة القمة بينما يسابق محمود متولي مدافع الفريق الزمن للحاق بلقاء القمة ضد الزمالك.

بيراميدز يشكر الجزيرة الإماراتي بسبب كينو

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا عن إصابة لاعبه البرازيلي ماركوس كينو المعار إلى نادي الجزيرة الإماراتي التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي دبي ببطولة الدوري.

وقال بيراميدز عبر بيانه: ”وجّه مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالك النادي سالم الشامسي، الشكر لنادي الجزيرة الإماراتي ومجلس إدارته، وإدارة شركة نادي الجزيرة لكرة القدم، على اهتمامهم الشديد بمتابعة الإصابة القوية التي تعرض لها نجم الفريق البرازيلي ماركوس كينو“.

وأبدى نادي بيراميدز امتنانه الشديد لمسئولي نادي الجزيرة واهتمامهم الكبير باللاعب البرازيلي ومتابعة حالته الصحية، والاحترافية الشديدة في التعامل مع إصابة كينو كما تمنى نادي بيراميدز لكينو العودة سريعًا للملاعب وأن يستمر في إمتاع الجماهير بمهاراته المميزة.

وأعار نادي بيراميدز نجمه كينو لنادي الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري ليشارك اللاعب مع الجزيرة في دوري الخليج العربي، وتعرض مؤخرًا لإصابة تأكد معها غيابه لعدة أسابيع.

جلسة تعارف في معسكر منتخب مصر

انطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري اليوم الاثنين بجلسة تعارف بين اللاعبين والجهاز الفني.

وعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أيضًا جلسة مع لاعبيه لتحفيزهم خلال المرحلة القادمة.