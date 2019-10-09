موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزارو على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء.. وأزمة جديدة تهدد مباراة جينيراسيون

مازالت أصداء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بإعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي مستمرة بعد إلغاء ما تم في لقاء الإياب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب برج العرب بالإسكندرية وتقرر إقامة الإعادة يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء فإلى السطور القادمة:

قرعة متوازنة لفرسان البطولات الأفريقية

أجريت قرعة دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وأيضًا مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي بينما يلعب الزمالك حال تخطيه عقبة جينيراسيون السنغالي في المجموعة الأولى بجوار مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دو أوجستو الأنجولي.

وفي الكونفدرالية، يلعب بيراميدز ضد يانج أفريكانز التنزاني بينما يلتقي المصري البورسعيدي نظيره كوت دو أور بطل سيشيل بينما يلعب الزمالك حال خسارته أمام جينيراسيون مع ايزاك البنيني.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية عقب إجراء القرعة إن الأهلي يحترم الجميع ويسعى للتتويج بلقب دوري الأبطال الغائب منذ عام 2013 بينما أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات صحفية أن الفريق الأبيض لا يفكر سوى في عبور عقبة جينيراسيون السنغالي قبل التركيز على المنافسة في دوري الأبطال.

وأكد عبدالعزيز عبدالشافي ”زيزو“، المستشار الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه يعمل من أجل السير خطوة بخطوة نحو لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية موضحًا في بيان رسمي أن مواطن القوة تغيرت في عالم كرة القدم الأفريقية وجميع الفرق يجب احترامها، وبإمكان أي فريق أن يحقق المفاجأة، وبيراميدز يسعى لأن يسير مشواره في الكونفدرالية خطوة تلو أخرى حتى الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

أزارو على أعتاب مغادرة الأهلي.. وكهربا يقترب

اقترب اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من الانضمام للنادي الأهلي بعد أن توصل لاتفاق مع أحد مسؤولي القلعة الحمراء بعد رحيله عن الزمالك استغلالًا لعدم توثيق عقده مع الفريق الأبيض.

وأصبح اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي على أعتاب مغادرة الفريق بعدما تلقى عرضًا من الدوري الصيني مقابل 8 ملايين يورو بحسب تقارير صحفية مغربية رفض النادي الأهلي التعليق عليها لحين الوصول بشكل رسمي لاتفاق.

وتحسم الأشعة فرص لحاق محمود متولي مدافع فريق الأهلي بلقاء القمة ضد الزمالك بالجولة الرابعة للدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.. ويخضع اللاعب لأشعة لمعرفة نسبة التئام التمزق العضلي الذي تعرض له في لقاء السوبر ضد الزمالك بعد تحسن إصابته بصورة كبيرة.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة فرص لحاق اللاعب بلقاء القمة من عدمه خاصة أن متولي بدأ بالفعل تدريبات منفردة في ملعب مختار التتش ودخل في سباق مع الزمن للحاق باللقاء.

في المقابل بدأ أيضًا لاعب الوسط عمرو السولية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل آملًا اللحاق بمباراة القمة، كما واصل كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة ويتبقى أمامه مرحلة أخيرة للعودة للملاعب بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.

أزمة جديدة تهدد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أصبحت هناك أزمة جديدة تهدد مباراة الزمالك وجينيراسيون في ظل ممانعة الأمن إقامة اللقاء بحضور الجماهير في القاهرة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن الفريق الأبيض قد يلعب في ستاد السلام ويسعى لإقناع الأمن بالموافقة على حضور 20 ألف مشجع.

وتأكدت جاهزية محمد عبدالغني مدافع الزمالك لمباراة القمة بينما قرر الصربي ميتشو المدير الفني تصعيد بعض الناشئين لتدعيم الفريق الأول.

تحديد مواعيد مباريات مصر بتصفيات أمم إفريقيا

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. أوضح محمد بركات في تصريحات صحفية أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر.

وبدأ المنتخب أول معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر الجاري وديًا.