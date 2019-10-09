بث مباشر لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية (شاهد)

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز المصري مع يانغ أفريكانز، كما سيلاقي الخاسر من الزمالك أو جينيراسيون فريق إيزاي البنيني.

وتجرى القرعة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، وستتم قرعة دوري الأبطال في البداية بحضور مندوبي جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 بما فيها الزمالك وجينيراسيون فوت، وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية.

وستبث القناة الإخبارية المفتوحة في شبكة ”بي إن سبورتس“ القرعة على الهواء مباشرة لجميع المشاهدين في الوطن العربي، بالإضافة إلى قناة أون سبورت.

دوري أبطال أفريقيا:

تم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة:

التصنيف الأول: الترجي التونسي حامل اللقب والأهلي المصري ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والوداد البيضاوي المغربي.

التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونس وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والمتأهل من الزمالك وجينيراسيون فوت.

التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو يونايتد الزامبي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية والهلال السوداني.

التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وبترو إتليتكو الأنغولي وبلاتينيوم من زيمبابوي

قرعة الدور الثالث بالكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة بيراميدز المصري مع يانغ أفريكانز، كما سيلاقي الخاسر من الزمالك أو جينيراسيون فريق إيزاي البنيني.

وتأهل 32 فريقًا إلى الدور الثالث في كأس الكونفدرالية، وسيتم سحب القرعة لتقام مباريات دور الـ16 مكرر من مباراتي ذهاب وعودة على أن يتأهل 15 فريقًا يشاركون في دور المجموعات المقبل.

وفيما يلي مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية:

???? | إليكم مباريات دور الـ32 من بطولة #TotalCAFCC pic.twitter.com/hRQVJwjqvL — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 9, 2019

هوريا الغيني * بانداري الكيني

يانغ أفريكانز التنزاني * بيراميدز المصري

إنيمبا النيجيري * غالاكسي الجنوب أفريقي

الخاسر من مواجهة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي * ايزاي البنيني

كوتوكو الغاني * سان بيدرو الإيفواري

كمبالا سيتي الأوغندي * بارادو الجزائري

غورماهيا الكيني * موتيمبا تيمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقي * بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي * اليكت سبورت التشادي

حسنية أغادير المغربي * جرين إيغلز الزامبي

زاناكو الزامبي * كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية

نهضة بركان المغربي * فوسا بطل مدغشقر

المصري البورسعيدي * كوت دو أور بطل سيشيل

إينوجو رينجرز النيجيري * كارا التوغولي

اف سي نواذيبو الموريتاني * تريناجل بطل زيمبابوي

النصر الليبي * برولين الأوغندي