موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا.. ”كاف“ يعلن تصنيف الفرق بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، يوم الثلاثاء، عن التصنيف النهائي للأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020.

وتقام قرعة دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، مساء غد الأربعاء، بمشاركة 15 فريقًا بالإضافة للفائز من مباراة الإعادة لدور الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

ووصل فريق الكرة بالأهلي لدور الـ16 بعد الفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 فى مجموع المباراتين.

وتم تصنيف جميع الأندية المتأهلة في أربعة مستويات وذلك لإجراء قرعة دور المجموعات بالبطولة.

من المقرر أن تبدأ مراسم إجراء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحضور مندوبي كافة الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور الـ32 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

القرعة تنقل عبر قناة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية المفتوحة أمام جميع المشاهدين في الوطن العربي، وهذا مع تقديم استوديو تحليلي للحديث حول القرعة قبل إجرائها بنحو نصف ساعة تقريبًا.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا:

تصنيف أول: الأهلي، الترجي، الوداد، مازيمبي.

تصنيف ثاني: النجم الساحلي، الرجاء البيضاوي، صن داونز، الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون.

تصنيف ثالث: اتحاد العاصمة، زيسكو يونايتد، فيتا كلوب، الهلال.

تصنيف رابع: شبيبة القبائل، بلاتينوم، أول أغسطس، بترو أتليتكو.