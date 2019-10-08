كاف يحدد رسميًا موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دور أبطال أفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة المسابقات في الكاف بعد اجتماع عقد اليوم الثلاثاء إعادة اللقاء بين الفريقين يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري في القاهرة الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد البيان أن الزمالك سيحدد ملعب المباراة بحد أقصى يوم السبت المقبل، وسيتحمل الكاف نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون والحكام.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إجراء المزيد من المراجعة للموقف من اللجنة التأديبية، كما أن الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيخوض منافسات الدور التمهيدي الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية يوم 30 أكتوبر الجاري بجولة الذهاب و5 نوفمبر المقبل بجولة الإياب.

???? Decision on the match between Zamalek and Generation Foot at #TotalCAFCL ➡️ pic.twitter.com/d6MTbrEQkC — CAF (@CAF_Online) October 8, 2019

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب ضد جينيراسيون في السنغال بنتيجة 2-1 وأعلن إقامة لقاء الإياب يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

وتلقى الزمالك إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد رفض الأمن إقامة اللقاء على ملعب بترسبورت بحضور جماهيري، وطلب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفض فريق جينيراسيون نقل اللقاء لعدم إخطاره قبلها بعشرة أيام، كما اعترض على ما ذكره الزمالك بأن هناك دواعي أمنية أدت إلى القرار، وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب قي الإسكندرية لخوض لقاء الإياب.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ خطابًا بتوقيع الغاني أنتوني بافوي السكرتير العام المساعد، يؤكد موافقته على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، وقد عقد الاجتماع الفني للقاء، وتواجد أيضًا الحكام ومراقب اللقاء.

وقدم النادي السنغالي شكوى للاتحاد الأفريقي الذي أرجأ اعتماد قراره النهائي بخصوص اللقاء إلى اليوم الثلاثاء قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر غدًا الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

تعليق نادي الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بإعادة لقاء الفريق أمام جينيراسيون‎ السنغالي في القاهرة، في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”القرار الصادر من لجنة المسابقات في الكاف غير عادل بالمرة، الزمالك لم يرتكب أي خطأ حتى يعاقب بإعادة اللقاء وعدم اعتماد تأهله لدوري المجموعات في البطولة، لقد نفذنا ما جاء في خطاب الكاف الخاص بنقل اللقاء لبرج العرب بالحرف، ودفعنا تكاليف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية“.

وأَضاف مرتضى: ”على كل حال سننفذ قرار الكاف ومستعدون لخوض لقاء بطل السنغال في التوقيت الذي يحدده، وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة ميتشو لديهم إصرار على تحقيق نتيجة كبيرة في اللقاء، من أجل إعطاء درس قاسٍ للنادي السنغالي الذي عامل بعثة الزمالك بطريقة سيئة للغاية في لقاء الذهاب، وافتعل أزمة غير مبررة في لقاء العودة“.

وتابع: ”على اتحاد الكرة أن يؤجل أي لقاء في بطولة الدوري للزمالك إذا تعارض موعده مع موعد لقاء جيبيراسيون، حتى لو كان لقاء القمة أمام الأهلي، وليس من حق أي نادٍ أن يعترض على هذا الأمر، خاصة أن ما حدث خارج عن إرادة النادي ولا يتحمل مسؤوليته“.

الأزمة من البداية

وكان نادي جيبيراسيون بطل السنغال قد رفض خوض لقاء العودة أمام الزمالك؛ بسبب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، بدلًا من إقامته في القاهرة دون جماهير؛ بسبب الأوضاع الأمنية في مصر.

وسافر الفريق السنغالي إلى بلاده ورفض كل محاولات مسؤولي الزمالك والكاف لخوض اللقاء، وتمسك بلوائح البطولة التي تنص على إبلاغ الفريق الضيف بتغيير الملعب قبل 10 أيام من موعد اللقاء.