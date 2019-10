كاف يحدد رسميًا موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دور أبطال أفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة المسابقات في الكاف بعد اجتماع عقد اليوم الثلاثاء إعادة اللقاء بين الفريقين يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري في القاهرة الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد البيان أن الزمالك سيحدد ملعب المباراة بحد أقصى يوم السبت المقبل، وسيتحمل الكاف نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون والحكام.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إجراء المزيد من المراجعة للموقف من اللجنة التأديبية، كما أن الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيخوض منافسات الدور التمهيدي الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية يوم 30 أكتوبر الجاري بجولة الذهاب و5 نوفمبر المقبل بجولة الإياب.

