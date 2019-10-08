موجز أخبار الأهلي والزمالك: موعد مباراة القمة يفجر صدامًا بين القطبين.. وفايلر يحتوي ثورة أزارو

شهد اليوم الثلاثاء عددًا من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية تصدرتها قرار تحديد موعد جديد لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إلغاء اللقاء الذي كان مقررًا يوم 29 سبتمبر الماضي وتم تحديد يوم 24 أكتوبر الجاري موعدًا جديدًا للمباراة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم 8 أكتوبر 2019:

أزمة بسبب موعد لقاء القمة

نشبت أزمة بسبب موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر يوم 19 أكتوبر الجاري بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه إقامة اللقاء في هذا الموعد بعد تحديد لقاء جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقال مرتضى منصور إنه من المستحيل خوض لقاء الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري مطالبًا بتأجيل المباراة وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو القلعة الحمراء وأكدوا تمسكهم بموعد اللقاء.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“ إنه لا مجال لتأجيل لقاء القمة وسيقام في الموعد المحدد خاصة أن الدوري سيتوقف قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لتوفير الفرصة أمام المنتخب الأولمبي.

الأهلي يحتوي ثورة أزارو

احتوى النادي الأهلي ثورة لاعبه المغربي وليد أزارو الغاضب من عدم مشاركته أساسيًا وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني جلسة مع اللاعب لاحتواء غضبه وأكد أنه ينتظر منه الكثير في المرحلة القادمة.

ويسابق عمرو السولية نجم وسط الأهلي الزمن للحاق بلقاء القمة ضد الزمالك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة بخلاف محمود متولي مدافع الفريق الأحمر.

ويرتب مسؤولو الأهلي إجراءات حفل تسلم درع الدوري بالتنسيق مع اتحاد الكرة بعدما تقرر يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الزمالك يفاضل بين 4 مدربين لمعاونة ميتشو

يفاضل مسؤولو نادي الزمالك بين 4 مدربين لمعاونة المدير الفني الصربي ميتشو بعد أن أكد مرتضى منصور رئيس النادي أنه سيتم إضافة هذا العنصر قبل لقاء القمة ضد الأهلي.

ويفاضل مرتضى بين طارق يحيى وأسامة نبيه ومحمد صلاح وأمير عزمي مجاهد للعمل في منصب المدرب العام للفريق الأبيض.

وأعلن اتحاد الكرة إيقاف طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض لمدة مباراة بعد طرده في لقاء مصر المقاصة وهو ما قضاها بالغياب عن مباراة إف سي مصر ليصبح جاهزًا لمباراة القمة ضد الأهلي.

الإسماعيلي يحتج على مواعيد الدوري

احتج النادي الإسماعيلي على تعديل مواعيد مبارياته بالدوري بعد أن تم إعلان مواعيد مباراتي الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلي وطنطا في الأسبوع الخامس، لتقام يوم 16 أكتوبر الجاري، بدلًا من إقامتها يوم الخميس 24 من الشهر نفسه، وتم تأخير مباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الأسبوع الرابع يومًا واحدًا، لتقام يوم السبت 19 أكتوبر الجاري بدلًا من الجمعة.

وشارك نادي بيراميدز في مؤتمر عالمي تحت عنوان “LEADERS IN SPORT“ والذي أقيم في العاصم البريطانية لندن من أجل مناقشة تطوير وصناعة كرة القدم في العالم، وهو من أبرز التجمعات المختصة بمناقشة صناعة كرة القدم عالميًا.

ويشارك في المؤتمر المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ونائبه خالد بدر تلبية للدعوة التي تلقاها النادي خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر الجاري.

ويناقش المؤتمر الحديث عن صناعة كرة القدم في العالم، ونظرة مستقبلية حول هذه الصناعة وتطويرها خلال الفترة المقبلة وفي كل الجوانب كما ناقش المؤتمر كذلك كل شيء يتحدث عن الكرة وهذه الصناعة وتطويرها، وتسويق اللاعبين في العالم، وشارك نادي بيراميدز في فعاليات المؤتمر وطرح وجهة نظره في هذه المناقشات.

نقل ودية منتخب مصر وبتسوانا لبرج العرب

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الجهات الأمنية بنقل لقاء منتخب مصر الودي ضد بتسوانا يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

على صعيد آخر، خاض منتخب مصر أول مران تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري الذي أعفى اللاعب عبدالله السعيد بسبب الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه وخاض تدريبات منفردة في المران مع المعد البدني التونسي أنيس الشعلالي.

وأعلن محمد بركات، مدير منتخب مصر، في مؤتمر صحفي أنه تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي تم إعفاؤه من الانضمام لمعسكر الفراعنة بعد إصابته في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي وأكد أن إصابته بسيطة وسيعود للملاعب خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وأوضح أن حسام البدري فضل استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي بعد أن عقد جلسة مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا للإصابة كما أن الجهاز الفني سمح للاعبي الأهلي لحضور احتفالية التتويج بدرع الدوري المصري بعد غدٍ الخميس بأحد الفنادق.