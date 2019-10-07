”ميتشو“.. من بطل متوج إلى مدرب فاقد السيطرة في نادي الزمالك المصري

يواجه المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لفريق الزمالك المصري حملة شرسة من الانتقادات بعد التراجع الواضح في أداء ونتائج الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وزاد تعادل الفريق الأبيض مع إف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري غضب جماهير الزمالك ضد ميتشو الذي تحول من بطل متوج منذ أقل من شهر حين حصد لقب كأس مصر يوم الـ8 من سبتمبر الماضي إلى مدرب فاقد السيطرة على نجوم الفريق وبعيد عن طموحات الفريق الأبيض.

كيف تحول ميتشو من المدرب الخبير بقارة أفريقيا وأحد نجوم موسم الزمالك إلى أبرز المهددين بالرحيل في غضون شهر واحد؟ هذا ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في التقرير الآتي:

كشف حساب ميتشو

تولى ميتشو قيادة الزمالك بعد رحلة بحث طويلة عقب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس الذي قاد الفريق الأبيض لحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسافر أمير مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك والمشرف على الكرة برفقه شقيقه أحمد عضو مجلس الإدارة الحالي إلى أوروبا وعقدا جلسات مع عدة مدربين انتهت بالتوصل لاتفاق مع ميتشو، الذي كان مدرباً لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وقاد ميتشو الفريق خلفاً للمدرب المؤقت طارق يحيى وفاز على المقاصة في ربع نهائي كأس مصر بهدف نظيف ثم فاز بالنتيجة ذاتها على الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس ثم فاز باللقاء النهائي واللقب بعد أفضل مباراة للفريق تحت قيادته أمام بيراميدز وتغلب بثلاثية دون رد.

وسافر الزمالك للسنغال وخسر هناك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1 ثم خسر في مباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي بنتيجة 3-2 قبل أن يقتنص الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري وبنفس النتيجة أمام المقاصة ثم تعادل مع إف سي مصر.

وخاض الزمالك تحت قيادة ميتشو 8 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل مرة وخسر مرتين ، وسجل الفريق الأبيض 11 هدفاً واستقبل 6 أهداف، وأشرك ميتشو خلال المباريات الثمان 28 لاعباً من قائمته المحلية وتجاهل فقط الثنائي محمد صبحي حارس المرمى الصاعد وإسلام جابر الجناح الأيمن.

أهداف مباراة #الزمالك ونادي مصر أهداف مباراة #الزمالك ???? #نادي_مصر فى الأسبوع الـ 3 من الدوري تم النشر بواسطة ‏‎Watchit‎‏ في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠١٩

سياسة التدوير الخاطئة

لا تبدو نتائج ميتشو كارثية عدا خسارة لقب كأس السوبر ضد الأهلي ولكن ما أغضب جماهير الزمالك أن منحنى أداء الفريق الأبيض يتراجع للخلف والأمور تزداد سوءاً على الصعيد البدني وأيضاً التكتيكي.

ومن أبرز أسباب هذا التراجع تطبيق ميتشو طريقة خاطئة بخصوص تدوير وإراحة لاعبيه لدرجة إشراكه 28 لاعبًا في 8 مباريات ولكن اللافت أن الزمالك دأب على تغيير مستمر في صفوفه خاصة في الجانب الأمامي الذي لا يعرف الاستقرار مع ميتشو.

ويبدو مصطفى محمد مهاجم الزمالك أكثر المتألقين في عهد ميتشو وسجل 3 أهداف وأيضاً المغربي أشرف بن شرقي بالرصيد ذاته ولكن الزمالك لم يعرف الاستقرار على هذا الثنائي في مبارياته في المرحلة الماضية.

وقال طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ميتشو دائم التغيير في تشكيلة الفريق الأبيض وهو الأمر الذي يجعل الأداء متذبذباً بين كل مباراة وأخرى موضحاً أن الزمالك يحتاج في بعض الأوقات لثبات التشكيل من أجل ارتفاع المستوى.

وأضاف: ”ميتشو لم يمنح الفرصة لأي لاعب للحفاظ على مستواه ولم يمنح الفريق فرصة التجانس بشكل أكبر في الفترة الماضية خاصة بعد التتويج بلقب كأس مصر“.

ولم يتوقف ميتشو فقط عند التدوير الخاطئ بل أنه أكثر من تغيير طرق لعب الزمالك سواء الطريقة التقليدية التي يعتمد عليها منذ الموسم الماضي (4-2-3-1) أو طريقة (4-4-2) أو طريقة (4-3-3).

فقدان السيطرة

فقد ميتشو السيطرة على لاعبي الزمالك بشكل واضح بدليل اعتراض إمام عاشور، لاعب الفريق الصاعد، على استبداله في مباراة مصر المقاصة بالدوري بجانب المشادة التي حدثت في نفس اللقاء بين محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي لاعبي الفريق.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أبديا تحفظها على قرار ميتشو بعدم إشراكهما وهو مؤشر يؤكد أن ميتشو لم يعد مسيطراً على نجوم الفريق الأبيض.

مشاكل فترة الإعداد

يدفع الزمالك ثمن مشاكل فترة الإعداد التي بدأت مع مدرب ولاعبين آخرين قبل نهاية الدوري في الموسم الماضي بمعسكر تدريبي في قبرص بقيادة المدير الفني الأسبق خالد جلال ومع لاعبين رحل أغلبهم.

ومع تولي طارق يحيى المهمة مؤقتاً لم يخض الفريق فترة إعداد حقيقية كما أن ميتشو عانى من ضيق الوقت بجانب عدم الاستقرار على المعد البدني بعد أن طلب رحيل اليوناني أنطونيو وتعيين معد بدني.

وظهرت المعاناة البدنية للفريق الأبيض في الفترة الأخيرة مع مباريات الزمالك التي شهدت تراجعاً للخلف وهو عامل يؤدي لفقدان النقاط للفريق الأبيض.

وأكد سامي الشيشيني، لاعب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الفريق الأبيض يعاني بشدة على الصعيد البدني وهو ما يظهر خلال آخر ربع ساعة بجانب معدل الإصابات الذي ارتفع عن الموسم الماضي.

وأضاف: ”الزمالك يحتاج لتكثيف تدريبات وخوض فترة إعداد مصغرة خلال فترة توقف الدوري قبل مواجهة الأهلي وإن كان الأمر صعباً في ظل غياب عدة لاعبين دوليين وهو ما يؤثر على الفريق“.

تدخلات مرتضى منصور

من الأمور التي أدت لتراجع الزمالك تدخلات مرتضى منصور؛ ما أفقد المدرب ميتشو قوته أمام لاعبيه تحديداً بعد أن طلب مرتضى إراحة بعض اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي وانتقد مستواهم وعلى رأسهم يوسف إبراهيم أوباما وخرج بالفعل من تشكيل مباراة الاتحاد في المقابل ظهر خالد بوطيب الذي طالب مرتضى بإشراكه.

وبعد لقاء مصر المقاصة طالب أيضاً مرتضى بإراحة بعض اللاعبين مثل فرجاني ساسي وإشراك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق لرغبتهما في الرحيل وهو ما حدث في النهاية ما يؤكد أن ميتشو ينفذ تعليمات رئيس النادي أكثر من تقييمه للاعبين بشكل فعلي.