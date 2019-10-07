مرتضى منصور يحسم مصير ميتشو بعد تعادل الزمالك وإف سي مصر.. ويقرر إيقاف مستحقات اللاعبين (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من رحيل أو بقاء الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، خاصة بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق إف سي مصر، في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2019/2020، وخسارة أول نقطتين في الصراع مع الأهلي وبيراميدز علي صدارة البطولة المحلية.

لن يرحل

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”ميتشو مستمر في تدريب الزمالك حتى نهاية الموسم، ولا توجد أي نية لرحيله في الوقت الحالي حتى لو خسر في لقاء القمة أمام الأهلي في الأسبوع الرابع للدوري، أليس هو المدرب العبقري الذي كانت تتغني به الجماهير البيضاء مننذ أيام قليلة، لقد تعادل مع فريق في الدوري وليس مركز شباب، كما أنه لن ينزل إلى أرض الملعب لإحراز أهداف بدلًا من عمر السعيد مهاجم الفريق، المطلوب من المدرب هو إيصال المهاجمين للمرمى وخلق فرص للتهديف“.

وأضاف مرتضى: ”أزمة ميتشو تتلخص في أن كل تركيزه كان منصبًّا تجاه لقاء الأهلي المقبل في الدوري، وهذا خطأ كل لقاء له أهميته ويساوي ثلاث نقاط مثل لقاء القمة، لن نذبح المدير الفني بسبب خطأ في لقاء واحد.. الجماهير كانت تهاجمني عندما أجري تغييرات للمدربين في وسط الموسم، ميتشو أفضل 100 مرة من فايلر المدير الفني للأهلي، وأؤكد لجماهير القلعة البيضاء أن القادم أفضل وعليهم دعم الفريق، الزمالك خاض لقاء إف سي مصر وينقصه عدد كبير من الأساسيين وكل لاعبي الفريق لم يقدموا حتى الآن 5% من مستواهم الفني والبدني، وكان هناك بعض الغرور تسبب في التعادل، وهناك من انتفخ بعد الانضمام للمنتخب، وسنوقع عليهم عقوبات مالية“.

وتابع: ”كل التركيز حاليًا منصب على لقاء الأهلي المقبل في بطولة الدوري العام ونسعى لتحقيق الفوز لاستعادة صدارة الدوري، وتعويض خسارة بطولة السوبر، قد يحدث بعض التعديل في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية إدارة النادي، وسيكون بشكل محدود ونقدم كل الدعم لميتشو ونثق أنه قادر على قيادة الفريق لتحقيق البطولات التي ننافس عليها هذا الموسم“.

وأردف: ”هناك من أظهر شماتة كبيرة بعد التعادل أمام إف سي مصر، أؤكد لهم أننا في بداية الموسم والمشوار طويل وسيكون الرد بتحقيق كل البطولات التي نشارك فيها هذا الموسم“.

قناة الزمالك

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى: ”غدًا سنتسلم الاستوديو الجديد، والقناة ستنطلق خلال 10 أيام وستكون بنفس طاقم العمل الحالي لبرنامج الزمالك اليوم، وفضلنا أن تكون لمدة 4 ساعات بدلًا من 24 ساعة، ولن تفرض علينا الشركة الراعية أي أسماء في فريق العمل، وسيكون هناك جلسة لوضع حل لتجاوزات المعلقين على مباريات الفريق في البطولات المحلية“.

تجديد عقد جنش

من جانب آخر، أكد مرتضى منصور أن عقد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، سيتم تجديده الأسبوع المقبل، بعد أن اعتذر اللاعب عن الهجوم الذي قام به ضد الإدارة، بسبب عدم الحصول على مقدم تعاقده مع النادي.

وأشار: ”حدث عتاب بيني وبين جنش بسبب تصريحاته الأخيرة واللاعب أبدى ندمه واعتذر لجماهير النادي، وقررنا تعديل عقده خلال الأسبوع المقبل بالإضافة إلى عقود كل من محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، وأتمنى عودته سريعًا للملاعب ولمنتخب مصر“.

يذكر أن فريق الزمالك سقط في فخ التعادل مع مضيفه إف س مصر الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري المصري لكرة القدم.

وكان ميتشو أجرى 7 تغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة إف سي مصر، وذلك بسبب خوفه من حصول بعض اللاعبين الأساسيين على الإنذار الثالث ومن ثم الغياب عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بيراميدز الوصيف والمقاولون العرب الثالث ونقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما ارتفع رصيد اف سي مصر إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.

وكان مجلس إدارة الزمالك اتخذ عدة قرارات سريعة بعد التعادل مع إف سي مصر، أبرزها إيقاف مستحقات لاعبي الفريق، واستدعاء الصربي ميتشو لعقد جلسة عاجلة مع رئيس النادي، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الـ19 من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.