التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك وإف سي مصر في الدوري المصري

يصطدم فريق الزمالك بنظيره نادي إف سي مصر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، على ملعب استاد السلام.

الزمالك يدخل مواجهة نادي مصر وفي رصيده ست نقاط من الفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، ليأتي بعد الأهلي المصدر بتسع نقاط ثم المقاولون الوصيف بسبع نقاط، ولكن كليهما لعب ثلاث مواجهات.

الزمالك يريد الوصول إلى النقطة التاسعة عن طريق عبور نادي مصر بنجاح، من أجل مقاسمة الصدارة مع الأهلي، قبل أيام قليلة من لقاء القمة المبكر.

الزمالك والأهلي سيعودان من فترة التوقف التي تنتهي يوم 14 أكتوبر الجاري، لخوض مباراة القمة يوم 19 من الشهر نفسه بالجولة الرابعة من البطولة المحلية.

لم يحقق نادي مصر أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر أول لقاء أمام الإنتاج الحربي، ثم تعادل مع الصاعد مجددًا، أسوان، بالجولة الثانية.

نادي مصر يريد أن يكون انتصاره الأول، أو أول الأهداف المسجلة في الدوري المصري على الأقل، في شباك الزمالك، وهو ما سيزيد من إثارة المواجهة.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.

خط الوسط: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، أوناجم ، خالد بوطيب.

خط الهجوم: مصطفى محمد‫.