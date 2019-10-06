موعد مباراة الزمالك ضد إف سي مصر اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره نادي إف سي مصر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، على ملعب استاد السلام.

ويسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته في المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، في حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط في المباراتين، فيما لم تستقبل شباكه أي أهداف، أما فريق إف سي مصر فيحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

في المقابل، يسعى نادي مصر، لتحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته اليوم أمام الزمالك في الدوري الممتاز، بعدما تلقى الفريق الهزيمة في مباراته الأولى من الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام فريق أسوان.

ويسعى الصربي ”ميتشو“، المدير الفني للزمالك، في تحقيق الـ3 نقاط، ومطاردة الأهلي على صدارة الترتيب، بعد فوز الأخير على أسوان بنتيجة 5-1، أمس السبت، وتصدره للجدول بـ 9 نقاط.

ويأمل الزمالك في الفوز باللقاء لإحراز دافع معنوي قبل لقاء القمة المنتظر أمام الأهلي بالجولة الرابعة، والمقرر له يوم الـ19 من أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وإف سي مصر

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناتي ”أون سبورت وتايم سبورتس“ ضمن منافسات الدوري المصري.