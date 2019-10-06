مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة ”جنش“.. ويوجه رسالة لمحمود الخطيب قبل مباراة الأهلي والزمالك

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى الفريق الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الحارس ووكيله أحمد يحيى واعتذر له جنش عما كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، مطالباً بالحصول على مستحقاته المالية.

وأضاف: ”سيحضر جنش لمقر نادي الزمالك، اليوم الأحد، من أجل عقد جلسة معه لإنهاء الأزمة التي نشبت في الساعات الماضية“.

وأكد أن جنش مثل أبناءه وله مكانة خاصة في نادي الزمالك، موضحاً أن تأخر صرف المستحقات المالية يأتي بشكل رئيس بسبب تعديل عقد الحارس الدولي ورفع راتبه السنوي، ولكن جنش تعجل بالخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأشار إلى أنه سيعلن خبرين في الأسبوع الجاري سيسعدان جماهير نادي الزمالك، ولكنه يتكتم على التفاصيل حالياً.

وأوضح أن لجوء نادي جينيراسيون فوت السنغالي للمحامي الإسباني خوان كريسبو، الذي يدافع عن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يؤكد صحة المؤامرة التي سبق وشرحها ضد نادي الزمالك

وزعم أن وراءها رجل الأعمال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان.

ووجه مرتضى التهنئة للخماسي المنضم لمنتخب مصر وهم محمود علاء وطارق حامد وعمر السعيد والحارس محمد عواد وعبد الله جمعة، مؤكداً أن انضمام الخماسي وتحديداً جمعة وعواد خير تعويض بعد ضياع فرصة خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وشدد على ثقته الكاملة في السنغالية فاطمة سامورا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكلفة بالإشراف على الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

وأردف: “ ”ثقتنا في الاتحاد الأفريقي وفاطمة سامورا بلا حدود، متأكد أنها لن تهدر سمعتها بسبب مباراة كرة قدم“.

واختتم موجهًا رسالته لجماهير الزمالك: ”من اليوم سنغلق صفحة محمود الخطيب، لا تسبوا او تهاجموا رئيس النادي الأهلي ولا تنجروا للفتنة، وسحبت تصريحاتي بشأن مصافحة الخطيب إذا قابلته.. إذا رأيته فلن أعرفه“.