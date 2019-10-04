اشتعال الأزمة في الزمالك.. سجال متبادل بين أمير مرتضى منصور وجنش على إنستغرام (صور)

أعرب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، عن استيائه بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من مجلس إدارة النادي حتى الآن.

وقال جنش عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ، رواه أبوداود، أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الآن وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لي خير أخوة“.

وأضاف: ”أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء آخر“.

ويخوض جنش فترة علاج من إصابة بقطع في وتر إكيلس، تعرض لها مع منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع 3 حراس مرمى بعد إصابة جنش، وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

ورد أمير مرتضى على محمود جنش حارس مرمى الفريق بعدما أعرب الأخير عن استياءه لعدم حصوله على مقدم التعاقد، مشيرًا إلى أنه لم يجد الدعم الكافي من القلعة البيضاء في ظل إصابته.

وكان جنش ن استيائه بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من مجلس إدارة النادي حتى الآن قائلًا: ”أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء آخر“.

ورد أمير مرتضى في تعليق على منشور جنش قائلا: ”رغم أن نظام الفريق منع الكلام في الإعلام والسوشيال ميديا لكني سأرد عليك، السبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن.. تقدر تسأل كل لاعبي الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا“.

وأضاف: ”جميع اللاعبين لم يحصلوا على المقدم باستثناء اثنين فقط بسبب ظروف طارئة، لكن لاعبين مثل فرجاني ساسي وخالد بو طيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد حسن ومحمود زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وغيرهم لم يحصلوا على مقدم الموسم الجديد، بالنسبة للاعبين الجدد (الصفقات)، فالطبيعي أن يحصلون على المقدم مع التوقيع، وهناك من لم يحصل على أمواله وقالوا لا يوجد مشكلة في الحصول عليها مع زملائهم“.

وتابع: ”بما أنك سألت عن السبب أمام الجماهير فأحب أقول لك أن الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الأندية، حتى المقاصة قررت عدم إذاعة المباراة بسبب مستحقاتهم، بإمكانك أيضا أن تسأل زملائك في أندية أخرى باستثناء بيراميدز، عقود الرعاية والبث التلفزيوني هي 90% من موارد النادي، كان من الممكن أن نبيع طارق حامد أو محمود علاء أو فرجاني ساسي ونوفر أموالا كثيرة للنادي، ووقتها لم يكن لتحدث أزمة سيولة، لكن ذلك الأمر ضد مصلحة الفريق، وكان من الممكن ألا نتعاقد مع محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي بتلك المبالغ التي دفعناها من أجل بدائل بأموال أقل ونوفر أموالا للنادي“.

واختتم أمير تصريحاته قائلًا: ”هذا بالإضافة لمديونيات أكثر من خمسة ملايين دولار على الزمالك، وتم سدادهم هذا العام، بجانب مشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعبين لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد وآخرها منذ يومين، على العموم أنت من قائدي الفريق ومن المفترض أن تتحمل مثل زملائك، أين المشكلة في تأخر الأموال لعدة أيام؟ الموسم الماضي حصلتم على 4 أو 5 أضعاف المكافآت، أتمنى لك الشفاء“.

وفور كتابة التعليق رد جنش على المشرف العام قائلا: ”لدي ظروف أيضا واتصلت بك كثيرا وطلبت من وكيلي أن يتصل بك، واتصلت بكابتن أحمد زاهر (إداري الفريق)، وجئت إلى النادي وحضرتك تركتني 6 ساعات حتى أحصل على 200 ألف جنيه، وفي النهاية حضرتك اتصلت بوكيلي وطلبت منه أن يدفع لي 150 ألف جنيه من جيبه الخاص، وللعلم أيضا، عقدي ليس كبيرا مثل أغلب اللاعبين الذين ذكرتم أسمائهم، وعندي سؤال، هل هناك مَن استحمل النادي أكثر مما استحملت؟ هذا ليس كلامي بلك كلام حضرتك معي.. أمر آخر، من المفترض حين تعرض لإصابة أن يكون الزمالك أكثر ناد داعم لي ويقف جانبي، أليس كذلك؟“.