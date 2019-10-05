موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: أزمة المستحقات تضرب القلعة البيضاء.. والبدري يحدد بديل السولية

شهد، يوم السبت، عدة أحداث مهمة على مستوى الكرة المصرية على رأسها إعلان قائمة منتخب مصر بقيادة المدرب الجديد حسام البدري.

وأقيمت 4 مباريات في الجولة الثالثة للدوري المصري أبرزها لقاء الأهلي وأسوان الذي فاز به الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم السبت 5 أكتوبر 2019:

الأهلي يسحق أسوان ويتصدر الدوري

فاز فريق الأهلي على أسوان بخماسية مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة وتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

وأكد فايلر عقب اللقاء أنه لا يفكر في لاعب معين ولكن يفكر في الفريق بصفة عامة خلال الفترة الحالية.

وفاز الإسماعيلي على وادي دجلة بهدف نظيف كما تغلب المقاولون على الإنتاج الحربي بالنتيجة ذاتها وفاز أيضًا الاتحاد السكندري على المصري البورسعيدي بالنتيجة ذاتها.

البدري يعلن قائمة المنتخب ويحدد بديل السولية

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة تضم 23 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفراعنة بعد غد الاثنين الذي يشهد ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام

الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – باهر المحمدي – محمود علاء – أيمن أشرف – عبد الله جمعة – محمد حمدي – أحمد حجازي

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – عبد الله السعيد – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – عمر جابر – محمود حسن تريزيغيه – محمد النني

الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد – أحمد حسن كوكا.

وخرج من حسابات البدري اللاعب عمرو السولية واستقر المدير الفني لمنتخب مصر على ضم نبيل عماد دونغا بدلا منه بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي وأسوان.

أزمة المستحقات تضرب الزمالك

اشتكى أكثر من لاعب بفريق الزمالك من أزمة المستحقات التي ضربت الفريق.

وفجر الأزمة محمود جنش حارس مرمى الزمالك الذي دخل في حرب كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة.

ودخل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط في صدام مع الإدارة للسبب نفسه وعقد جلسة مع رئيس الزمالك مرتضى منصور وأيضًا الثنائي طارق حامد ومحمود علاء.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة اف سي مصر غدًا الأحد بالدوري وضمت كلًا من:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز – محمد عبدالسلام – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

قرعة صعبة للاتحاد والإسماعيلي

أسفرت قرعة دور الستة عشر للبطولة العربية عن مواجهة قوية بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي.

ويلعب الاتحاد السكندري مع المحرق البحريني أيضًا في الدور نفسه.