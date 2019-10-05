5 نجوم أثاروا جدلًا في قائمة حسام البدري الأولى مع منتخب مصر

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أول قائمة له مع الفراعنة بعد توليه المهمة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وشهدت قائمة البدري عودة بعض العناصر بعد غياب مثل أحمد فتحي وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة والحارس محمد عواد ومحمد حمدي، بجانب انضمام الثلاثي حمدي فتحي وعمر السعيد وعبدالله جمعة لأول مرة.

وأثار انضمام بعض اللاعبين جدلًا واسعًا في القائمة الأولى للمدرب حسام البدري، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

أحمد فتحي

أثار استدعاء أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي، لقائمة منتخب مصر جدلًا واسعًا خاصة أن فتحي على أعتاب الوصول إلى 35 عامًا كاملة، وهو ما يتناقض مع رؤية تجديد الدماء بعناصر واعدة.

وجاء انضمام فتحي على حساب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي الذي يشارك أساسيًا، ويبدو أكثر جاهزية في التشكيلة الحمراء وهو ما جعل مسألة عودة فتحي لمنتخب مصر مثار جدل.

وفسر البعض عودة فتحي بأنها بمثابة حسم للجدل حول شارة قيادة منتخب مصر، والتي تردد مؤخرًا أنه سيتم منحها لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال أحمد حسام ميدو، مدرب المقاصة، في تصريحات تلفزيونية: إنه لا يجب منح شارة القيادة في منتخب مصر لصالح محمد صلاح بوجود أحمد فتحي الأكثر خبرة وتاريخًا.

وأعفى منتخب مصر لاعبه محمد صلاح في معسكر شهر أكتوبر الجاري، ليتأجل حسم مسألة شارة القيادة إلى المعسكر الخاص بشهر نوفمبر المقبل.

محمد النني

فضل البدري ضم محمد النني لاعب وسط منتخب مصر رغم الانتقادات العاصفة التي واجهت اللاعب على مدار العامين الماضيين؛ بسبب تراجع مردوده.

ورغم الانتقادات الجماهيرية إلا أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق والمدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر أشركا اللاعب الذي كان يدافع عن ألوان آرسنال الإنجليزي.

ورحل النني معارًا إلى بشكتاش التركي، لكن اللاعب شارك في مباراة واحدة بالدوري وتعرض للطرد وهو ما أثار جدلًا حول انضمام النني.

واستبعد البدري لاعب بيراميدز نبيل عماد دونغا بعد أن استدعى لأول مرة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بجانب عودة عمرو السولية.

وقال أسامة عرابي، مدرب المنتخب الأولمبي السابق، لـ“إرم نيوز“: إن النني لاعب صاحب خبرات ولكن مستواه بالفعل محل جدل وعلامة استفهام.

وأضاف: ”أؤيد انضمام النني ليتابعه الجهاز الفني الجديد عن قرب، ولكن إذا استمر مستواه بلا تطور فمن الأفضل منح الفرصة للاعب بديل“.

كوكا

انضم أيضًا لمنتخب مصر أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي، رغم كل الانتقادات التي تعرض لها بسبب تواضع مستواه مع المنتخب في المرحلة الماضية.

وسجل كوكا 5 أهداف فقط خلال 24 مباراة خاضها مع منتخب مصر منذ انضمامه في عام 2013، كما أنه سجل هدفًا واحدًا بالدوري البرتغالي هذا الموسم، وهو ما يثير دهشة المتابعين حول انضمام كوكا.

عمر السعيد

قرر البدري ضم عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك رغم أنه لا يشارك أساسيًا في الفترة الماضية.

وقال سامي الشيشيني، لاعب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“: إن انضمام السعيد يأتي لعدة أسباب أولها عدم استدعاء مصطفى محمد لرحيله للمنتخب الأولمبي، بجانب أن السعيد يملك المقومات للتواجد في منتخب مصر ويستحق الحصول على فرصة، إضافة إلى أن منتخب مصر يعاني من أزمة في هذا المركز.

أيمن أشرف

استدعى أيضًا حسام البدري اللاعب أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي رغم تراجع مستواه الواضح، بجانب وجود مدافعين أكثر جاهزية مثل رامي ربيعة ومحمد عبدالغني.

وفضل البدري ضم أيمن أشرف رغم أن مركزه الأصلي ظهير أيسر، ويضم لاعبين هما محمد حمدي وعبدالله جمعة.