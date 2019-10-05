أهداف مباراة الأهلي وأسوان.. 2-0 للفريق الأحمر (فيديو)

سجل جونيو أجايي الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز الذي يحمل المارد الأحمر لقبه في المواسم الأربعة الأخيرة.

وفي الدقيقة 25 يسجل حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر.

يدخل الأهلي المباراة اليوم منتشيًا بالانتصار الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة الثانية للدوري بأربعة أهداف دون رد، حيث يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع فريقي بيراميدز والزمالك برصيد 6 نقاط لكل منها، فيما يحتل فريق أسوان المركز 12 برصيد نقطة واحدة.

التقى الأهلي وأسوان في 18 مباراة ببطولة الدوري الممتاز.. حقق الفريق الأحمر الفوز في 17 مباراة واكتفى فريق أسوان بتحقيق فوز وحيد، ولا وجود لنتيجة التعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.

أكبر فوز للأهلي على حساب أسوان يعود إلى موسم 2002-2003 عندما فاز بخماسية نظيفة عن طريق أحمد صلاح حسني ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاته هدفين.