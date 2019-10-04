موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة انضمام جنش للقلعة الحمراء.. وجينيراسيون يشعل الصدام بين مرتضى وسامورا

اشتعلت معركة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تم إلغاؤها لعدم حضور الفريق السنغالي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية اعتراضًا على نقل المباراة من ملعب بتروسبورت.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعةن 4 أكتوبر 2019:

جينيراسيون يشعل صدام مرتضى وسامورا

اشتعل الصدام بين فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي ”فيفا“ والمشرف على الاتحاد الأفريقي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ودخل نادي جينيراسيون فوت السنغالي طرفًا في إشعال الأزمة بعدما نشر مقطع فيديو مترجمًا لتصريحات تلفزيونية لرئيس الزمالك ضد سامورا في الأيام الأخيرة.

وأكد النادي السنغالي في بيان رسمي لجوءه للمحامي موسى سار لتصعيد قضية الزمالك لأقصى درجة.

حقيقة انضمام جنش للأهلي

ردّ مسؤولو النادي الأهلي على ما تردد حول انضمام محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك للفريق الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، موضحًا أن الأهلي لم يتفاوض لضم جنش.

وطلب علي لطفي حارس المرمى الرحيل عن الفريق الأحمر بسبب عدم الحصول على الفرصة بعد تلقيه عرضًا من نادي إنبي لعودته من جديد.

وأعلن نادي أسوان نهاية أزمة بث مباراة الأهلي بعد صرف المستحقات المالية الخاصة بالشركة الراعية، وخاض الأهلي مرانه على ملعب أسوان، اليوم الجمعة، قبل اللقاء بـ24 ساعة.

سموحة يقهر إنبي في الدوري

فاز سموحة على إنبي بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة للدوري.

سجل ثنائية سموحة ناصر ماهر، وحسام حسن، وأحرز لإنبي محمد شريف من ضربة جزاء.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه حسام حسن إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد إنبي بقيادة مدربه علي ماهر عند نقطة واحدة.

الزمالك يترقب إصابة عبد العزيز

يترقب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو إصابة محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق وسط أنباء حول إصابته بالصليبي.

وخاض الزمالك تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة إف سي مصر بالدوري، ويفكر الزمالك في إراحة الثنائي محمد عواد، ومحمود علاء، خوفًا من الإنذار الثالث الذي يبعدهما عن مباراة الأهلي بالجولة الرابعة.