ضربة لميشتو.. إصابة لاعب نادي الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

ستزداد معاناة الزمالك قبل مواجهة نادي مصر، غدًا الأحد، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تعرض لاعب الوسط محمود عبدالعزيز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب لأشهر طويلة.

وسيغيب لاعب الوسط المؤثر طارق حامد بعد طرده في نهاية اللقاء السابق أمام مصر للمقاصة وتعرض بديله عبدالعزيز لصدمة بعد أن ابتلي بالإصابة القوية للمرة الثالثة في مسيرته.

وأُصيب عبدالعزيز (29 عامًا) في الدقائق الأخيرة بالمباراة، وتشير تقارير صحفية إلى أنه سيخضع لجراحة في ألمانيا، وسيغيب حتى نهاية الموسم، وسبق أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين مع فريقي الإسماعيلي وسموحة، ولكن في الركبة الأخرى.

وحقق الزمالك الفوز 1/0 في أول جولتين بالدوري أمام الاتحاد السكندري والمقاصة، ويطمح لمواصلة انطلاقته المثالية أمام الوافد الجديد للمسابقة.

كما يفقد الزمالك جهود القائد محمود عبدالرزاق (شيكابالا) لتعرضه لإصابة عضلية خلال اللقاء الأخير أيضًا، وكذلك صانع اللعب يوسف ابراهيم (أوباما).

ورغم غياب عناصر بارزة يثق ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك في الخيارات المتاحة ومعظمهم من اللاعبين الدوليين في مصر أو بمنتخبات أخرى.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن ميتشو قوله:“يضم الفريق عناصر مميزة في جميع المراكز وهو ما يزيد روح التحدي لديهم“.

وأضاف:“نسعى إلى الحفاظ على قمة الدوري من خلال ثبات التشكيلة، لكن الإصابات وإيقاف بعض اللاعبين من الأسباب التي تجبرنا على التعديل مما قد يؤثر سلبًا في بعض الأحيان“.

وحقق نادي مصر نقطة واحدة من مباراتين هذا الموسم.