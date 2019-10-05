مرتضي منصور يصف محمود جنش بالخائن ويكشف شرط أوناجم وبن شرقي للبقاء مع نادي الزمالك (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجومًا ناريًا على محمود جنش، حارس الفريق، بسبب الأزمة التي تسبب بها في الساعات الأخيرة، لتأخر النادي عن صرف مقدم تعاقده للموسم الجديد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”هناك من يتلاعب في تفكير جنش وهو معروف للجميع، محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الفريق الهارب وأحمد يحيي وكيل اللاعبين، أنت خائن يا جنش والنادي لم يقصر معك منذ تعرضك للإصابة بالصليبي.. وسبق أن حذرنا لاعبي الفريق بعدم التصريحات في الإعلام، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وسنوقع عقوبة 300 ألف جنيه على كل لاعب يتجاوز الخطوط الحمراء ويخرج عن النص“.

وأضاف مرتضى ”كنت سأعدل عقد جنش خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقود طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة لأن راتبهم لا يناسب الجهد المبذول، لذا أنا غاضب من تصرفه الغبي، لم أقبل أن يكون عقده أقل من محمد أبوجبل، وهل يعلم أنه أصبح جزءًا من مؤامرة حقيرة على النادي؟ من الطبيعي أن يتحمل اتحاد الكرة علاج إصابة الحارس لأنه تعرض للإصابة أثناء وجوده في صفوف المنتخب، ولو تحمل الزمالك نفقات علاجه فسيكون إهدار مال عام“.

وعن الأجانب في صفوف الفريق قال مرتضى: ”الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قالا لي لو لم نحقق البطولات في الفترة القادمة مع الزمالك، فنفضل الرحيل، لا يهمنا المال في المقام الأول، فرجاني ساسي أكد أنه عائد من إصابة قوية منذ فترة، وتراجع مستواه أمر طبيعي، التشكيل الأمثل للزمالك لم يأتِ من ميتشو حتى الآن، ويحتاج لعدة مباريات من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب، القادم للزمالك أحسن“.

وعن أزمة الفريق في بطولة أفريقيا قال مرتضي: ”مصر لن تهدم إذا تم استبعاد الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي خسر 5/0 من صن داونز ومرت الأمور بشكل عادي، سنحترم قرار الاتحاد الأفريقي أيما كان هذا القرار، لكن سيكون لنا رد فعل بالطبع على ما سيصدر من جانبهم، لم نرتكب أي خطأ، لقد حصلنا على خطاب رسمي بنقل المباراة، ونفذنا كل ما طلب منا بالتفصيل، لا أعتقد أن السيدة فاطمة سامورا أو أي شخص في الاتحاد الأفريقي سيخالف ضميره في القرار“.