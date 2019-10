نادي الزمالك يعرض جنش للبيع وضغوط للتراجع عن القرار

View this post on Instagram

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في ”سننه“. وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان واشكر جمهور نادى الزمالك العظيم ❤ على مشاعركم الجميله ومساعدتى في تخطى الازمه والعوده سريعا الى الملعب فدمتم لى خير اخوه وأؤكد انى لم احصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الان ولا اعرف السبب هل هو بسبب اصابتى؟ او بسبب شى اخر