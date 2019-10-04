نادي الزمالك يعرض جنش للبيع وضغوط للتراجع عن القرار

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، للبيع، بسبب استفساره عن سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده عن الموسم الجاري، من مجلس الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“:“النادي قرر التخلص من جنش بشكل نهائي وعرضه للبيع، ولا يوجد لدينا لاعب الآن يسمى جنش، خاصة بعد الهجوم على الإدارة دون داعٍ“.

وأضاف مرتضى:“هناك قرار بفرض عقوبة على أي لاعب يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وجنش خالف هذا القرار وافتعل أزمة دون داعٍ في وقت حساس، لذا اللاعب معروض للبيع“.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“:“يجري أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك محاولات لإقناع رئيس النادي بالتراجع عن القرار والاكتفاء بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب“.

وكان محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، عبّر عن استيائه بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من مجلس إدارة النادي حتى الآن.

وقال جنش عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“:“أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب، هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء آخر“.

ورد أمير مرتضى في تعليق على منشور جنش، قائلًا:“رغم أن نظام الفريق منع الكلام في الإعلام والسوشيال ميديا لكنني سأرد عليك، والسبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن، وتقدر تسأل كل لاعبي الفريق عن مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا“.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع 3 حراس مرمى بعد إصابة جنش، وهم: محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي.