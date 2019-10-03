بيراميدز يتخطى طنطا ويشارك الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق بيراميدز انتصاره الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على مستضيفه طنطا، اليوم الخميس.

وافتتح إبراهيم حسن ثنائية بيراميدز بعد دقيقتين من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك إسلام طارق حارس طنطا.

وضاعف المخضرم عبدالله السعيد النتيجة في الدقيقة 29، عندما استغل تمريرة من التونسي عمر لعيوني ليسدد بقدمه اليمنى من داخل المنطقة على يمين الحارس.

وتصدر السعيد قائمة هدافي الدوري بثلاثة أهداف في مباراتين، كما أنه اقترب كثيرًا من هدفه المائة في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 93 هدفًا.

وقلص عبدالرحمن الدح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة قبل الأخيرة من ركلة جزاء.

وتقاسم بيراميدز صدارة المسابقة مع الأهلي، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، ولكل منهما ست نقاط، بينما تجمد رصيد طنطا عند ثلاث نقاط.