موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

حذر ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، مدرب الزمالك، لاعبيه من الاستهانة بفريق مصر للمقاصة عند مواجهته في الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس.

واستهل الزمالك مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على الاتحاد السكندري كما فاز مصر للمقاصة، الذي يقوده أحمد حسام (ميدو) مهاجم ومدرب الزمالك السابق، 3-2 على أسوان في الجولة الافتتاحية.

وذكر موقع الزمالك على الإنترنت، أن ميتشو طالب اللاعبين بالتركيز الشديد وغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا بعد إلغاء مباراة إياب دور الـ32 أمام جنيراسيون فوت لعدم حضور الفريق السنغالي لاستاد برج العرب، يوم الأحد الماضي.

ولم يعتمد الاتحاد الأفريقي (الكاف) تأهل الزمالك، الذي خسر 2-1 في لقاء الذهاب، إلى دور المجموعات رغم انسحاب بطل السنغال ويدرس الموقف حاليًا النظر في مبررات جنيراسيون فوت قبل البت في الأمر.

ونقل موقع النادي عن المدرب الصربي قوله: ”الزمالك قادر على انتزاع الفوز وتخطي المقاصة بفضل حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق وروح البطل التي تقود اللاعبين للتألق“.

ويأمل الزمالك في تجاوز أزمته الدفاعية بأن يلحق قلبًا الدفاع محمد عبد الغني ومحمود حمدي (الونش) بلقاء الغد بعد التعافي بشكل كامل من الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والمقاصة، غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.