موجز أخبار الأهلي والزمالك: تصاعد أزمة الخطيب ومرتضى منصور.. وإعلان قائمة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

تصاعد الصدام بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد التصريحات الأخيرة التي هاجم خلالها مرتضى إدارة القلعة الحمراء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الثلاثاء:

تصاعد أزمة الخطيب ومرتضى منصور

تصاعدت أزمة محمود الخطيب ومرتضى منصور بعد الهجوم الحاد الذي وجهه الأخير لرئيس الأهلي ووصلت لتجاوزات مسيئة.

وفاجأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجميع بتدوينة عبر خلالها عن دعم محمود الخطيب رغم الخلافات بينهما ضد هجوم مرتضى وكتب عبر ”فيسبوك“: ”الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام“.

وقدّم الأهلي 10 شكاوى رسمية لديوان رئاسة الجمهورية وجهات قضائية وحكومية ورياضية من أجل إيقاف تجاوزات مرتضى منصور.

الأهلي يستبعد ديانغ والشيخ أمام الإنتاج

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، المالي أليو ديانغ رغم تألقه في لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال أفريقيا بجانب أحمد الشيخ وصالح جمعة.

وأعلن فايلر قائمة فريقه لخوض مباراة الإنتاج الحربي، غدًا الأربعاء، بالدوري وضمت كلًا من شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة وحسام عاشور وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن .

الزمالك يفقد الونش ويستعيد عبدالغني

فقد الزمالك مدافعه محمود حمدي الونش في مباراة مصر المقاصة بالدوري بعد غدٍ الخميس في الدوري بينما تأكدت جاهزية الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز.

واقتربت أزمة بث مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري من الوصول لحل بعد تهديدات مسؤولي المقاصة بعدم إذاعة اللقاء لوجود مستحقات متأخرة لدى الشركة الراعية.

واحتوى المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك أزمة اشتباك محمد عنتر وطارق حامد وفرجاني ساسي دون توقيع غرامات مالية.

الإسماعيلي يحتوي ثورة سيلفا.. والاتحاد يعبر الجونة

احتوى النادي الإسماعيلي ثورة غضب اللاعب الغيني بيكيتي سيلفا صانع الألعاب بعد تهديداته بالرحيل بسبب تجاهل المدرب الصربي ميودراج يسيتش له.

وفاز الاتحاد السكندري على الجونة بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم بهدف سجله محمود رزق.