التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

والتقى النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي في 15 مناسبة ببطولة الدوري الممتاز، فاز الفريق الأحمر في 11 مرة وتعادل الفريقان في 4 مناسبات ولم يسبق أن فاز الإنتاج على الأهلي في أي مواجهة.

ويسعى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته في ثاني ظهور له بمسابقة الدوري العام، بعد الفوز على سموحة في الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد.

فايلر قاد الأهلي في 4 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، إذ بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وأخيرًا كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد.

أما الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار، فيسعى للخروج بنتيجة إيجايبة في مباراة اليوم، وإيقاف قطار الأهلي السريع، مستغلًّا خبرات لاعبيه أمثال أيمن الطرابلسي، لاعب خط وسط النجم الساحلي السابق، ومحمد رجب، وعامر عامر، نجوم الفريق.

وحقق الإنتاج فوزًا عريضًا في أول لقاءاته بالموسم الجديد أمام نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف نظيفة.

التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي: عامر عامر – أحمد شديد قناوي – محمد بازوكا – معاذ الحناوي – السيد الشبراوي – محمود عادل – مصطفى الجمل – محمد فييرا – موسى دياوارا – مامادو نياس – محمد رجب.