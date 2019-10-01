تركي آل الشيخ يساند محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري ضد مرتضى منصور

ساند تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، رئيس الفريق الأحمر، ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي دأب على سبّه خلال الأيام الماضية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء:“الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه، أو التعرض لأسرته بما لا يليق“.

وأضاف:“أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام“.

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي 10 مخطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة ضد تجاوزات رئيس الزمالك.

والجهات التي أرسل لها الأهلي مخاطباته، هي: رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمستشار النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، والهيئة الوطنية للإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ“حسم موقفها من التجاوزات“ وتساءل:“ما الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد التجاوزات؟“.

وأشار مجلس إدارة الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك كي يمثل أمام جهات التحقيق.

وشدد مجلس إدارة الأهلي على أنه“ترفَّع كثيرًا عن الرد رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الفترة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود“.