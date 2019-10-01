الزمالك: مشادة محمود علاء مع محمد عنتر ”وهمية“ ولا توجد غرامة مالية على أي لاعب

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك ما تردد عن تغريم محمود علاء نصف مليون جنيه بسبب دخوله في مشادة بالأيدي مع محمد عنتر.

وقال أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد لنادي الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول توقيع غرامة مالية على محمود علاء مدافع الفريق تقدر بـ٥٠٠ ألف جنية بداعي وجود مشادة حدثت بينه وبين محمد عنتر.

وأكد عبدالعزيز أن محمود علاء لم يكن طرفًا في أزمة محمد عنتر لأن المشكلة كانت بين عنتر من جهة وطارق حامد وفرجاني ساسي من جهة أخرى وكانت ”نرفزة ملعب“، وانتهت.

وكانت صحيفة ”الوطن“ المصرية قد أكدت تغريم مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدافع الفريق محمود علاء نصف مليون جنيه، مع الإبقاء على العقوبة سرًا دون الإعلان عنها بوسائل الإعلام، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد عنتر.

وأشارت إلى أن ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر، دخلا في مشادة عنيفة وصلت إلى التطاول بالأيدي، خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي، إلا أن الجهاز الفني نفى الأمر.

ويلعب الزمالك أمام مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.