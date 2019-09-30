تأجيل القرار النهائي لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى هذا الموعد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل الاجتماع بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، إلى يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر.

وكشف مصدر داخل الكاف لـ“إرم نيوز“، أن القرار سيتم إصداره قبل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بيوم واحد فقط.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال يوم 9 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الاجتماع الذي انتهى لم يخلص إلى قرار نهائي، بعد شد وجذب بين اللجنة، فهناك من يؤيد موقف الفريق السنغالي، والآخر يؤكد أن موقف الزمالك قانوني وسليم، خاصة بعد خطاب الكاف الذي وصل للناديين والحكام ومراقب المباراة بلعب اللقاء في ملعب برج العرب.

يذكر أن ”كاف“ قلب الموازين في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بعد أن أرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري أكد خلاله أنه لم يكن يعلم بإقامة مباريات في القاهرة قبل لقاء الزمالك ضد بطل السنغال بيوم واحد.

وأصدر النادي السنغالي بيانًا رسميًا أعلن خلاله رفضه خوض اللقاء في ملعب برج العرب بالإسكندرية وأكد أن ما يردده مسؤولو الزمالك حول وجود مشاكل أمنية في القاهرة غير صحيح بدليل إقامة مباراتين في الدوري أمس السبت بجانب لقاء الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مصر بحضور جماهيري بدون أزمات.

وأكد الجهاز الإداري للزمالك أن اللائحة تنص على فوز اعتباري للفريق يؤهله لدور المجموعات ولكن القرار سيصدره الكاف خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، ثقته في موقف الفريق الأبيض وطالب بتوقيع عقوبات ضد بطل السنغال.

الأندية التي تأهلت إلى دور المجموعات:

الترجي والنجم الساحلي من تونس واتحاد العاصمة وشبيبة الجزائر وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي والرجاء والوداد من المغرب والهلال السوداني ومازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية والأهلي المصري وبترو أتلتيكو وبريمييرو دي أغوستو من أنغولا و بلاتينيوم من زيمبابوي وزيسكو يونايتد الزامبي.