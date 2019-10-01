الأهلي المصري يطالب رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة بوقف تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك (صور)

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا أكد فيه إرساله مكاتبات إلى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية – بلاغ إلى معالي المستشار النائب العام – رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس النواب – وزير الداخلية – وزير الشباب والرياضة – اللجنة الأوليمبية المصرية – الاتحاد المصري لكرة القدم – المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي رفضه القاطع للتجاوزات التي أسماها ”غير الأخلاقية“ لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تلفزيونية مليئة بالأكاذيب، والخوض في الأعراض، وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.

وأصدر الأهلي بيانًا قال فيه:“نظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية، قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة لاضطلاع كل بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة، لاسيما أن النادي ترفَّع كثيرًا عن الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة، وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط، كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع، وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون“.

وأضاف الأهلي في بيانه:“إزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذّر من الفتنة القادمة لا محالة إلى الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.. فقد أرسل النادي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي، لاسيما أن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره طفح بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطابًا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتساءل النادي الأهلي في خطابه: هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبررة تجاه تجاوزات المذكور؟“.

وتابع:“كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين.. كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه إلى أن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية، وفاق كل الحدود، ولا يمكن السكوت عنه، وينذر بفتنة في الشارع المصري“.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسؤول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك ردٌّ قاطع، إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره، كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ إلى معالي المستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية، ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة، وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وطالبه بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة بحق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية، وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسؤولية بأنه سيتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة أن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة إلى اتحاد الكرة في يناير الماضي، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور بحق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسة عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخر إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، مرفقًا معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات، وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذا التجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة، والإساءة لكل الأسر المصرية.

وفيما يلي نص صور الخطابات التي أرسلها الأهلي إلى الجهات المذكورة: