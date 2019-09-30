مدير عام النادي الأهلي المصري يطلب الكشف على القوى العقلية لمرتضى منصور رئيس الزمالك

طلب محمد مرجان، مدير عام النادي الأهلي المصري، الكشف على القوى العقلية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ بسبب تكرار الخروج عن النص والهجوم على إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وقال محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: ”رئيس الزمالك يصر بشكل غريب على افتعال أزمات شخصية مع إدارة الأهلي دون داع؛ ما يتسبب في نشر التعصب بين الجماهير، وأطالب بصفة شخصية بالكشف على القوى العقلية له حفاظًا على استقرار الرياضة المصرية“.

وأضاف مرجان: ”الأهلي عندما يجد أن له حقًا يسلك الطرق القانونية ولا يدخل في مهاترات مع أحد، لكن رئيس الزمالك يصر على إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، بالحديث والهجوم الدائم على إدارة الأهلي وبعض لاعبيه“.

وتابع: ”في التجاوزات السابقة لرئيس الزمالك سلكنا الطرق القانونية للحصول على حق النادي، لكنه لا يرغب في أن يتوقف عن التصعيد، لذا فالأفضل أن يتم الكشف على قواه العقلية“.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد اتهم محمد مرجان مدير عام الأهلي، بالتنسيق مع جماهير الألتراس رغم اعتبارها جماعة محظورة؛ بسبب أعمال الشغب التي قامت بها في السنوات الماضية.