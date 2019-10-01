التصعيد مستمر.. مرتضى منصور يرد على النادي الأهلي وعدلي القيعي (فيديو)

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي طلب محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي، بخضوعه لكشف على قواه العقلية، بسبب الهجوم المتواصل علي إدارة القلعة الحمراء.

وقال مرتضى منصور “ أنا فعلًا أحتاج الكشف الطبي علي عقلي، حتي أستوعب أن محمود الخطيب رئيس للنادي الأهلي، أنا بتبرع بملايين للزمالك أما الخطيب فكان لاعبًا ويحصل على مرتب من ناديه“.

وأضاف مرتضى “ رانيا علواني عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، تتحدث معي في جلسات مجلس الشعب أن الساعات التي تحملهاهي هديه من زوجها وأبيها، لقد فضحت أعضاء إدارة القلعة الحمراء ،أنا من دافعت عن لاعبي الأهلي في إحدى القنوات التونسية، الخطيب لا يجرؤ على مهاجمتي ويسلط محمد مرجان، وقد ضربت الأخير في مباراة السوبر“.

وعن تصريحات القيعي عن أزمة النادي السنغالي قال مرتضى ”لماذا يتحدث عدلي القيعي عن الأسباب الأمنية؟ الأهلي ليس طرفًا في الأزمة، لماذا الأهلي يواجه المصري والإسماعيلي خارج القاهرة، اذهبوا للعب معهم هناك في محافظاتهم”.

وعن قرار الكاف بتأجيل حسم مصير أزمة لقاء الفريق السنغالي قال مرتضى ”سنحترم أي قرار يصدره الكاف بشأن أزمة لقاء جينيراسيون، الخطاب الأخير الذي أرسله الكاف بشأن إقامة مباريات في الدوري خلال اليوم ذاته لا يعنيني وليس له قيمة بالنسبة لي .

وقرر النادي الأهلي تقديم شكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب الهجوم على محمود الخطيب وشقيقته في وسائل الإعلام.

وقال المستشار القانوني للأهلي “ سنتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط والنائب العام، وذلك بعدما تم التطرق للخوض في الأعراض، وذكر اسم شقيقة الخطيب لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».