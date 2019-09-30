موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يمنح الضوء الأخضر لضم كهربا.. وعنتر يطلب مغادرة القلعة البيضاء

يترقب مسؤولو نادي الزمالك المصري القرار النهائي لمصير مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن رفض النادي السنغالي التواجد في ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الاثنين:

آخر تطورات أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو الزمالك القرار النهائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بعد أن فتح الكاف تحقيقًا في الخطاب المرسل لنادي الزمالك بخصوص إقامة مباراة الإياب ضد جينيراسيون فوت على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من ستاد بتروسبورت بالقاهرة والذي لم يوقعه المدير التنفيذي المغربي معاذ حجي وتم توقيعه بواسطة السكرتير المساعد أنتوني بافوي.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات إذاعية، أن ناديه ليس طرفًا في الأزمة بعدما وصل له خطاب من اتحاد الكرة بنقل المباراة إلى برج العرب لدواعٍ أمنية.

وذكرت تقارير صحفية سنغالية أن الفريق السنغالي سيغادر القاهرة فجر الثلاثاء ورئيسه مادي توريه تعرض للتفتيش في مطار القاهرة بداعي حصوله على رشوة.

فايلر يمنح الضوء الأخضر لصفقة كهربا

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، الضوء الأخضر لضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، والذي رحل عن الزمالك بداعي عدم توثيق عقده.

وطلب فايلر ضم مهاجم سوبر أيضًا لتدعيم صفوف الفريق الأحمر لحل مشكلة ضياع الفرص السهلة في الفترة الأخيرة بجانب التعاقد مع كهربا.

في الوقت الذي خاض الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي بعد غدٍ الأربعاء في الدوري، وعقد فايلر جلسة مع رمضان صبحي جناح أيسر الفريق من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية بينما شارك محمد محمود، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويجري محمود متولي مدافع الأهلي أشعة جديدة لتحديد مدى التئام إصابته بينما جدد مسؤولو نادي الاتحاد مفاوضاتهم لضم عمار حمدي لاعب فريق الأهلي الصاعد في ظل صعوبة حصوله على الفرصة.

عنتر يطلب مغادرة الزمالك

طلب محمد عنتر، جناح أيسر فريق الزمالك، مغادرة القلعة البيضاء في ظل المشادة التي نشبت بينه وبين الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي لاعبي وسط الفريق الأبيض.

واستقر عنتر على المغادرة خاصة أنه لا يحصل على الفرصة باستمرار كما أنه تلقى عدة عروض للرحيل عن الزمالك على رأسها من وادي دجلة والمصري البورسعيدي.

مكافآت في بيراميدز.. والإسماعيلي يستعيد القوة الضاربة

صرف مسؤولو نادي بيراميدز مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري في كأس الكونفدرالية الأفريقية ، ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة طنطا يوم الخميس المقبل في الدوري.

وأعلن المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لخوض لقاء المصري البورسعيدي وتضم محمد فوزي ومحمد مجدي لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن ومحمد مجدي الجمل للدفاع وعماد حمدي ومحمود دونجا وأحمد مدبولي ومحمد بيومي وهمام طارق ومحمد صادق وبيكيتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي للوسط ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وبينسون شيلونجو ومحمد حمدي زكي للهجوم.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لخوض لقاء الجونة غدًا الثلاثاء بالدوري وضمت كلًا من عماد السيد ومحمود الزنفلي لحراسة المرمى ومحمود رزق ومحمد أنور وإسلام جمال وأسامة العزب ومحمود شعبان والسيد سالم وصبري رحيل للدفاع ونور السيد وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وهشام محمد وأحمد حجي والإيفواري رزاق سيسيه وأيمن غباشي وخالد الغندور للوسط ومحمد جدو وخالد قمر والأوغندي إيمانويل أوكوي للهجوم.