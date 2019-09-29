النادي الأهلي المصري يعاقب صالح جمعة

وقع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، برئاسة السويسري رينيه فايلر عقوبة مالية على صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بسبب الغياب عن مران الفريق دون إذن.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وفقًا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس السبت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

يذكر أن صالح جمعة تغيب عن تدريبين للأهلي في الأيام الماضية، كان أحدهما بإذن من الجهاز الفني للفريق، بينما كان الثاني دون إذن.