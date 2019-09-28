النادي الأهلي المصري يبدأ خطة التخلص من كبار الفريق

ترغب لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري بالتنسيق مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في النزول بمتوسط الأعمار في الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”هناك خطة مرحلية داخل الأهلي للتخلص من النجوم الكبار في السن نهاية الموسم الحالي بشكل تدريجي؛ من أجل النزول بمتوسط الأعمار وبناء فريق شاب“.

وأضاف المصدر: ”لجنة التخطيط بالأهلي عرضت على الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد أن تقدموا في السن بشكل كبير وباتت فرصهم في التشكيل الأساسي شبه معدومة خاصة الثنائي الأخير“.

وتابع: ”شريف إكرامي وحسام عاشور رحّبا بالاعتزال في نهاية الموسم الحالي في حالة التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري العام، ليكون خير ختام للمشوار الطويل في النادي، خاصة الأخير الذي يحلم برفع كأس أفريقيا بوصفه الكابتن الحالي للأهلي“.

وأردف المصدر: ”أحمد فتحي تحفظ على فكرة الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، وأكد أن لديه القدرة على الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين قادمين ولن يجبره أحد على اتخاذ مثل هذا القرار“.

وأكمل: ”إدارة الأهلي قررت منح وليد سليمان فرصة لموسم آخر مع الفريق، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي يظهر به في الفترات التي يشارك بها، وأبدي رينيه فايلر المدير الفني للفريق تمسكه باللاعب ورفض اعتزاله“.