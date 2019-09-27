محمد صلاح يقبل تحدي الطفلة هنا جودة (صورة)

وافق النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي المصري لتنس الطاولة.

وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة، أمس:“أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح، وسنرى من يفوز“.

ورد محمد صلاح عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“طب أبعتلك مكة (ابنة محمد صلاح) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي“.

وغردت ”هنا جودة“ في وقت سابق:“مش أي كورة هتقدر عليها يا صلاح، لو لعبت معايا، يا ترى مين اللي هيكسب اليد الذهبية أم القدم الذهبية“.

و“هنا جودة“ البالغة من العمر 12 عامًا أصبحت حديث الساحة الرياضية المصرية، بعدما حققت لقب بطولة الجمهورية لمنافسات فردي السيدات، عقب فوزها على عدد من اللاعبات الكبار.